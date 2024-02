W Polsce odzwyczailiśmy się już od promocji przy zakupie nowych mieszkań, bo to towar, którego dziś nie trzeba reklamować. Nieco inaczej sytuacja wygląda w Kanadzie. Jeden z pośredników sprzedających apartamenty w nowym wieżowcu w Montrealu oferuje do każdego mieszkania Porsche – informuje serwis carscoops.com.

Promocja wygląda dość podejrzanie, ale skutecznie kusi

W socialmediach jednej z pośredniczek nieruchomości Erin Price Emery pojawiły się filmy i posty reklamujące nietypowy chwyt reklamowy. Trudno się dziwić, że wokół akcji rozgorzała już dyskusji, zarówno w branży deweloperskiej, jak i wśród potencjalnych klientów. Zgodnie z informacjami, każdy nabywca mieszkania o wartości ponad miliona dolarów może liczyć na nowe Porsche. Co ciekawe, rodzaj samochodu zależy od wybranego przez klienta apartamentu.

Z reklam nie wynika, który model przypisany będzie do konkretnych apartamentów, ale według pomysłodawców akcji samochód przejdzie na własność nowych lokatorów. Patrząc na stronę "Car & Condo" zajmująca się sprzedażą mieszkań w Vancouve można się jedynie domyślać, że nie chodzi tu o losowanie.

Nieco więcej szczegółów pojawiło się na witrynie zajmującej się sprzedażą apartamentów w Montrealu. Tu pojawiają się hasła: „Kup jedno mieszkanie o wartości ponad miliona dolarów plus drugie mieszkania i otrzymaj Porsche". Tu też pojawia się informacja, że nabywcy najdroższych penthous'ów mogą spodziewać się modelu 911 GT3 w pakiecie z mieszkaniem.

Chwyt tylko na zebranie bazy kontaktów?

Trzeba przyznać, że pomysłodawcy nietypowej akcji promocyjnej, podali dość mało szczegółów, co wydaje się podejrzane. Wszystko ma być dokładnie wyjaśnione na spotkaniu z zainteresowanymi 3 marca, co może zdradzać, że szum wokół promocji został wywołany, tylko po to, aby zrobić sobie darmową reklamę i zebrać długą listę kontaktów i bazę adresów. Z drugiej strony specjalne wydarzenie odbędzie się w Porsche Center Vancouver, co dodatkowo podsyca ciekawość promocją.

Porsche to jednak niejedyny haczyk, jaki ma przyciągnąć potencjalnych klientów. Sprzedawcy apartamentów przygotowali dodatkowe nagrody, które mają być rozlosowane wśród przybyłych na nietypowe wydarzenie. Ich dobór też jest całkiem ciekawy. Można wylosować, m.in. wycieczkę dla dwojga do... Niemiec, luksusowy zegarek Rolex, czy designerskie torebki.

