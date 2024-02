Gdzieś trzeba ulokować nadwyżkę rubli, juanów czy rupii. W przypadku zamożnych mieszkańców Federacji Rosyjskiej oznacza to m.in. inwestycje w luksusowe samochody. Z najnowszego raportu Autostat wynika, że liczba chętnych na kupno na Wschodzie dalej rośnie. W 2023 r. rynek używanych aut dla bogaczy wzrósł o 13 proc. Po raz pierwszy w historii w ciągu roku zarejestrowano ponad 2 tys. najdroższych pojazdów. Nowy rekord to 2184 zarejestrowane limuzyny czy sportowe dzieła sztuki. Na dodatek cały segment pnie się w górę już siódmy rok z rzędu.

Choć rynek rośnie to jednak preferencje się nie zmieniają. Bogaci Rosjanie cenią przede wszystkim brytyjską i włoską motoryzację. Stąd w czołówce takie marki jak Bentley, Rolls-Royce czy Maserati. Szczególnie to widać w statystykach najchętniej rejestrowanych modeli. W pierwsze piątce aż trzy to pojazdy z Wielkiej Brytanii. W zestawieniu marek udział Bentleya sięgnął zaś aż 44 proc. Sporo!

Najchętniej kupowane luksusowe modele używanych samochodów w Rosji w 2023 r.

Bentley Continental GT – 503 szt. Maserati Levante – 214 szt. Bentley Bentayga – 191 szt. Bentley Continental Flying Spur – 187 szt. Lamborghini Urus – 141 szt.

Ulubieńcem rosyjskich miliarderów jest wciąż luksusowe coupe (dostępne także jako kabriolet GTC) Continental GT. Najnowsza wersja (to już trzecia generacja) zadebiutowała w 2018 r. i jest mocno spokrewniona z Porsche Panamera. Nabywcy mają do wyboru jeden z dwóch silników. Podstawowym źródłem napędu został benzynowy V8 o pojemności 4 litrów i mocy 550 KM. Na drugim końcu skali znajduje się słynne benzynowe W12 (6 litrów pojemności) o mocy 635-659 KM i 900 Nm momentu obrotowego. Bez względu na silnik zawsze do wykorzystania jest napęd na wszystkie koła, co w rosyjskich warunkach nie jest bez znaczenia.

