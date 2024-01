Więcej odcinkowych pomiarów prędkości. Czy powstanie w Trójmieście?

Patryk Gabriel z Koalicji Obywatelskiej skierował do ministra infrastruktury zapytanie w sprawie zainstalowania odcinkowego pomiaru prędkości na obwodnicy Trójmiasta. Jak stwierdził polityk, jest to niezwykle zatłoczona droga, na której codziennie "dochodzi do poważnych naruszeń przepisów ruchu drogowego, które często skutkują stłuczkami, kolizjami i wypadkami". Do kwestii odniósł się podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Paweł Gancarz.

Trójmiasto. Czy zyska odcinkowy pomiar prędkości? Zapewne

Gancarz stwierdził, że instalacja nowych urządzeń przewidziana jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy. "Ze środków Krajowego Planu Odbudowy finansowane są wyłącznie nowe lokalizacje i urządzenia rejestrujące planowane do instalacji na drogach krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku odcinkowych pomiarów prędkości dotyczy to głównie lokalizacji na ciągach autostrad i dróg ekspresowych" - tłumaczy podsekretarz, cytowany przez redakcję TVN24.

Gancarz przyznał, że jednym z miejsc, gdzie mógłby zostać zainstalowany OPP, a które resort bierze pod uwagę, jest ciąg dróg ekspresowych S6 i S7, czyli właśnie obwodnica Trójmiasta. Chodzi m.in. o odcinek pomiędzy węzłami Gdańsk Lotnisko a Gdańsk Owczarnia. Jednak decyzja jeszcze nie zapadła. "Ostateczna lista zadań zostanie wyłoniona w toku procedury składania wniosku w naborze ze środków Krajowego Planu Odbudowy" - stwierdził polityk.

Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Ma poprawić bezpieczeństwo

Podsekretarz odniósł się do kwestii planowanych działań, które mogłyby poprawić bezpieczeństwo kierowców korzystających z obwodnicy Trójmiasta. Gancarz przekazał, że z uwagi na obecną sytuację na trasie, zgłoszono już do realizacji budowę Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. "Inwestycja ta znajduje się już w realizacji, przewidywane zakończenie budowy jest na 2025 r. Jej zadaniem jest m.in. odciążenie ruchu, szczególnie od pojazdów przejeżdżających tranzytem i przekierowanie ich na nowy ciąg drogi ekspresowej" - przekazał polityk, cytowany przez TVN24.