Tunel pod Zielonkami przekopany. Będzie mieć niezniszczalną nawierzchnię

Mieszkańcy Krakowa z utęsknieniem czekają na pełną obwodnicę swojego miasta. Brakuje tylko jej północnej części, która będzie w ciągu drogi ekspresowej S52 biegnącej przez woj. śląskie i małopolskie. Jej część wchodząca w skład obwodnicy stolicy Małopolski ma zostać ukończona we wrześniu 2024 roku.

Ważnym elementem północnej obwodnicy Krakowa jest tunel pod miejscowością Zielonki. Wykonawca właśnie zakończył jego przekop, który rozpoczął się w 2021 roku. Podziemny fragment trasy S52 ma 653 metry długości, a gdy zostanie oddany do ruchu, w każdą stronę będą prowadzić trzy pasy. To już drugi taki obiekt na drodze ekspresowej S52, który został ukończony latem 2023 roku.

Tunel na trasie S52 w Zielonkach został wybudowany metodą podstropową

Metoda podstropowa przebijania tuneli jest ciekawa i ma kilka etapów. Pierwszy polega na wykopaniu w ziemi szczelin i utworzeniu ścian szczelinowych ze zbrojonego betonu. Dopiero po jego stężeniu wybiera się ziemię znad przyszłego tunelu i betonuje strop. Później wybiera się ziemię z wnętrza tunelu, a na końcu przystępuje do betonowania dna. Wysokość ścian waha się od 10 do 27 metrów, grubość od 0,8 m do 1 m, a w przypadku stropu wynosi 1,5 m. Prace odbywały się sektorami o długości 50 m w tempie koło 25 m miesięcznie.

Właśnie dziś, 16 stycznia 2024 r. tunel pod Zielonkami został przebity na wylot. Robotnicy usunęli ziemię z pod ostatniego fragmentu stropu, co pozwoliło połączyć wykopy prowadzone od wschodniej i zachodniej strony. Dzięki temu będzie można zakończyć betonowanie tunelu i zacząć prowadzić następne prace. Chodzi o budowę nawierzchni jezdni, montaż niezbędnej instalacji i wyposażenia oraz różne prace wykończeniowe.

Jazda nowym tunelem pod Zielonkami na tym odcinku trasy S52 ma być ciekawym doświadczeniem dla kierowców. Ze względu na ukształtowanie terenu droga w tym miejscu szybko opada, a potem równie gwałtownie się wznosi. Spadek w najbardziej stromym miejscu wynosi aż 4,6 proc., czyli opada o 4,6 m na każde 100 m drogi. Najniższy punkt tunelu jest położony 18 m niżej niż wjazd od strony Zielonek i 5 m niżej od wjazdu od strony Węgrzc.

Przejazd tunelem pod Zielonkami zapewni wyjątkowe wrażenia. Będzie tam ograniczenie do 80 km/h

Poza tym podziemna droga nie prowadzi prosto. Jadąc od strony Zielonek, będziemy skręcać tunelem w lewo i odwrotnie jadąc w przeciwnym kierunku. Ze względu na takie warunki jazdy ma być w nim wprowadzone ograniczenie prędkości do 80 km/h. W skład wyposażenia tunelu pod Zielonkami na północnej obwodnicy Krakowa wejdą 64 kamery monitoringu, 23 wentylatory, 418 lamp oświetlenia i 32 głośniki do przekazywania komunikatów w razie potrzeby lub awarii. W tunelu zostanie zamontowany również system automatycznego gaszenia pożarów. To pierwsza tego rodzaju instalacja podziemna w całej Polsce, przynajmniej jeśli chodzi o pokrycie nią całej długości tunelu. Wcześniej podobne rozwiązanie zostało użyte na krótkim odcinku tunelu pod Świną w Świnoujściu.

Zaawansowanie budowy całego północnego fragmentu obwodnicy Krakowa o długości 12,3 km osiągnęło już 87 proc. Na tym odcinku będą trzy węzły drogowe, 27 mostów, wiaduktów i estakado oraz dwa wymienione tunele. Oba mają betonową nawierzchnię zastosowaną po raz pierwszy na małopolskich drogach szybkiego ruchu. Jej przygotowanie to wyjątkowo skomplikowany i kosztowny proces, ale za to ma być wyjątkowo trwała.

Prace budowlane na północnej obwodnicy Krakowa będą kosztować łącznie prawie 1,9 mld zł, w tym 680 mln zł dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. GDDKiA nadzorująca budowę tego odcinka trasy S52 jest zadowolona z tempa prac, co oznacza, że powinny zostać zakończone w obiecanym terminie.