Seat Ibiza ma już 40 lat. Producent przygotował z tej okazji specjalną edycję

Ibiza to chyba najbardziej ikoniczny model hiszpańskiej marki. Zwłaszcza jej pierwsza odsłona, opracowana wraz z takimi gigantami świata motoryzacji jak Giugiaro, Karmann czy Porsche, do tej pory wzbudza same pozytywne reakcje. To właśnie dzięki temu samochodzikowi producent umocnił swoją pozycję na światowych rynkach i odniósł niemały sukces. Wyniki mówią same za siebie. Od roku 1984 roku model został sprzedany w liczbie ponad 6 mln egzemplarzy! By uhonorować okrągłą rocznicę, przygotowano specjalną jubileuszową edycję modelu.

Seat Ibiza Anniversary. Limitowana edycja na 40-lecie modelu

Limitowana edycja "Anniversary" będzie miała bogatsze wyposażenie, a także nowy kolor lakieru nadwozia "Graphene Grey". Szkoda jedynie, że nie zdecydowano się na nieco bardziej żywy i nawiązujący do słonecznej Hiszpanii odcień. Soczysty żółty, czy nawet typowa czerwień o wiele lepiej pasowałby do limitowanej edycji. W pakiecie znajdą się także 18-calowe aluminiowe felgi w komponującym się z nadwoziem odcieniu Cosmo Grey.

Seat Ibiza Anniversary Fot. Seat

Nie zabrakło też wielu stylistycznych smaczków i detali. Na zewnętrznej stronie drzwi kierowcy i pasażera umieszczono napis "Anniversary Limited Edition". Wygrawerowana laserowo fraza widoczna jest także na progach u podstawy drzwi. Warto wspomnieć także o półkubełkowych sportowych siedzeniach, które mają zapewnić pasażerom jeszcze więcej komfortu w czasie jazdy.

Seat Ibiza Anniversary Fot. Seat

Seat Ibiza Anniversary Fot. Seat

Pod maską znalazła się 150-konna jednostka 1.5 TSI, która współpracuje z siedmiobiegową automatyczną skrzynią DSG. Limitowana edycja Ibizy trafi do sprzedaży już w I kwartale 2024 roku. Na ten moment producent nie podaje informacji na temat dostępności jubileuszowego modelu na poszczególnych rynkach, ani też ogólnej liczby wyprodukowanych sztuk. Cena? Tutaj także producent pozostawił nas bez konkretnej odpowiedzi. Prawdopodobnie będzie ona nieco wyższa, niż w przypadku topowej wersji Ibizy. Mowa więc o przedziale ok. 125-130 tys. złotych.

Sukces ikonicznego modelu Ibiza sprawił, że niektóre kraje poznawały ten samochód na ulicach, jeszcze zanim rozpoznawalna stała się sama marka. Obecnie Seat posiada najbardziej optymalną gamę produktów w swojej historii. Wraz z ustabilizowaną sytuacją związaną z łańcuchami dostaw, jego sprzedaż wzrosła o 24% w 2023 roku, osiągając ponad 288 tys. dostarczonych samochodów

– stwierdza Wayne Griffiths, dyrektor generalny marek Seat i Cupra.