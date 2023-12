Ta Łada nie boi się niczego. Jeździ nad oponami i fotelami. Po co? Nie wiadomo

Rosyjska Łada ma szczęście do szalonych przeróbek. Raz na jakiś czas w internecie wypływa kolejnych przedziwny projekt, który rozchodzi się viralowo. Jednym z najnowszych hitów sieci jest sedan Łady na szczudłach. Dosłownie. Ekipa Garage 54 absurdalnie podniosła samochód, tworząc wysokiego potworka, który wywołuje szeroki uśmiech. Zwłaszcza, że ostatnio informacje, jakie pojawiają się o nowych Ładach związane są z wojną, którą wywołała Rosja. Tym razem możemy wam pokazać coś luźniejszego.

Łada stworzona do walki z fotelami i oponami

Podwyższona Łada na pewno sprawdzi się na błotnistych i dziurawych drogach wschodniej Europy, ale twórcom najwyraźniej nie przyświecały praktyczne względy. Projekt Garage 54 to po prostu zabawa, co najlepiej pokazują wyzwania, jakim Łada na szczudłach musiała sprostać.

Zamiast terenowych wyzwań i walki z dziurami, Łada musiała się zmierzyć ze... stosami opon, a także przejechać nad fotelem. No chyba, że my czegoś nie wiemy i z takimi przeszkodami kierowcy na wschodzie walczą każdego dnia. Oto nagranie z angielskim lektorem.

Najniższa Łada w historii?

Jak już podchodzimy dzisiaj do Łady z przymrużeniem oka, to mamy dla was jeszcze jeden ciekawy projekt, który swego czasu bił rekordy popularności na YouTube. Kilka lat temu furorę robił projekt "najniższej Łady Nivy w historii" - artykuły o pomyśle Rosjan z iling show robiły furorę na motoryzacyjnych portalach na całym świecie. O ekstremalnie obniżonej terenówce pisały nie tylko rosyjskie strony, ale też polskie, amerykańskie czy niemieckie.

Dzisiaj nagranie ma już ponad milion wyświetleń. Szaleństwa "najniższej Łady Nivy w historii" możecie zobaczyć poniżej. Auto w ruchu pojawia się koło czwartej minuty. Nie tylko jeździ, ale też driftuje i kręci bączki. Później ekipa iling show zabrała Ładę na zlot.

Pomysły tunerów nie mają granic, a samochody Łady stanowią wdzięczny obiekt do przedziwnych i absurdalnych projektów. Jesteśmy pewni, że lada chwila pojawi się kolejny film z następnym popisem mechaników. To swego rodzaju internetowy fenomen.