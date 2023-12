Nowe śmigłowce polskiej policji za 170 mln zł. Drogówka zapoluje na piratów drogowych z powietrza

Nie tylko oznakowane i nieoznakowane radiowozy, motocykle, laserowe mierniki prędkości czy drony pomagają polskim policjantom w walce z piratami drogowymi. Teraz do policyjnego arsenału trafiły śmigłowce Bell-407GXi. Dzięki specjalnemu wyposażeniu m.in. Systemowi Obserwacji Lotniczej ze specjalną głowicą optoelektroniczną, systemowi rejestracji i transmisji obrazu oraz sterowanemu szperaczowi, policyjni lotnicy wspólnie z funkcjonariuszami ruchu drogowego będą mogli monitorować z powietrza sytuację na drogach i reagować na niebezpieczne zachowania zmotoryzowanych.

REKLAMA

Zobacz wideo

Nowe śmigłowce polskiej policji. Zakup możliwy dzięki unijnym środkom

Policjanci pochwalili się nowymi maszynami podczas specjalnej konferencji podsumowującej projekt "Bezpieczniej na drogach - lotniczy nadzór nad ruchem drogowym". Zakup śmigłowców nie byłby możliwy, gdyby nie unijne wsparcie. Jak stwierdziła Agnieszka Szymańska, Dyrektor Departamentu Projektów Drogowych Centrum Unijnych Projektów Transportowych - "To było bardzo trudne przedsięwzięcie, bo umowy na dofinansowanie i wsparcie tego projektu podpisane były dopiero w marcu, z realizacją i rozliczeniem finansowym do końca tego roku. Projekt na bardzo dużą kwotę: całkowita wartość projektu niemal 170 mln zł, a 144 mln to wkład unijny. Polska Policja ma się czym szczycić. Mam nadzieję, że dzięki takiemu sprzętowi bezpieczeństwo na drogach znacznie się poprawi".

Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP insp. pil. Robert Sitek, dodał, że do tej pory dwa tego typu śmigłowce stacjonowały w Warszawie, a jeden w Poznaniu. Teraz maszyny eksploatowane będą również w Szczecinie, Wrocławiu, Łodzi i Krakowie. "Zakupione w ramach projektu śmigłowce wyposażone są w dodatkowy zbiornik paliwa, co umożliwi lotnikom pokonanie około 700 km, czyli tym samym zdecydowanie zwiększy ich obszar działania, a ponadto podczas realizacji np. zadań patrolowych pozwoli na utrzymanie maszyny w powietrzu nawet powyżej 3,5 h" - stwierdził naczelnik.

Nowe śmigłowce polskiej policji. Do czego będą wykorzystywane?

Maszyny wykorzystywane będą m.in. do:

monitorowania i nadzorowania ruchu drogowego na głównych ciągach komunikacyjnych kraju oraz granicach dużych aglomeracji miejskich;

ujawniania i koordynowania działań związanych z nielegalnymi wyścigami i przejawami "piractwa drogowego";

sporządzania dokumentacji wizyjnej z miejsc katastrof, wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń;

prowadzenia i koordynacji działań pościgowych za sprawcami wypadków drogowych oraz innych przestępstw o charakterze kryminalnym.

Dotychczas Lotnictwo Policji wykorzystywało tego typu śmigłowce nie tylko do działań patrolowo-obserwacyjnych, ale także do zabezpieczenia imprez masowych, poszukiwań osób zaginionych, pościgów za przestępcami czy transportu organów. Operacje lotnicze realizowane były zarówno w dzień, jak i w nocy, w tym przy wykorzystaniu gogli noktowizyjnych NVG.