Pomachała kierowcy Hondy S2000. Chwilę później już jej nie było

Motoryzacyjne ciekawostki znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Kciuk w górę w starożytnym Rzymie oznaczał życie, a kciuk w dół śmierć? Tylko w filmowych adaptacjach walk gladiatorów. W rzeczywistości było całkowicie odwrotnie. Kciuk w górę może być zatem naprawdę złą wróżbą i czasami dzieje się tak pomimo przeciwnych intencji.

Zobacz wideo Zderzenie dwóch aut w Lublinie. Policja opublikowała nagranie ku przestrodze

Pokazała kciuk Hondzie. Ta chwilę później została rozbita

Dobry przykład takiej sytuacji stanowi filmik użytkownika Marlie Honodel zamieszczony w serwisie TikTok. Niestety nie możemy dołączyć go do tego materiału, bo zniknął z serwisu. Możemy jednak opowiedzieć, co przedstawia. Otóż podczas jazdy autostradą Marlie spotkała kanarkową Hondę S2000. To był prawdziwy rodzynek z ogromnym skrzydłem nad tylną klapą. Amerykanka wyciągnęła zatem dłoń i pokazała kierowcy roadstera kciuk w górę. Na znak aprobaty i może trochę zazdrości. Niestety kilka metrów dalej samochód wypadł z drogi i został poważnie rozbity.

Nie do końca wiadomo czemu doszło do zdarzenia. Być może pochwalony właściciel chciał zaprezentować możliwości auta, ale to okazało się zbyt narowiste? Skutek jest taki, że aby S2000 wróciło teraz na drogi, musi przejść naprawdę gruntowny remont. Miejmy jednak nadzieję, że ktoś zdecyduje się na jego wykonanie. Bo mała Honda to naprawdę ciekawe auto.

Honda S2000 to naprawdę fajny i rzadki samochód

Honda S2000 zadebiutowała w kwietniu 1999 r. W ten sposób japońska marka chciała zrobić sobie prezent na 50. urodziny. Tego roadstera dotyczy kilka ciekawostek. Warto o nim wiedzieć chociażby to, że: