Tajemnicza budowla na trasie "Tramwaju do Wilanowa". Zostanie na stałe

Na mokotowskiej części trasy "Tramwaju do Wilanowa" dużo zmian. Autobusy linii: 131, 167, 168, 501, 519 i 522 (oraz nocne N31 i N81) już jeżdżą w dół skarpy ulicą Spacerową, a pomiędzy hotelem Regent Warsaw i skrzyżowaniem na dole pojawił się dziwny betonowy kształt. Budynek jest kanciasty i brzydki. Od razu wzbudził sprzeciw mieszkańców okolicy oraz miłośników Warszawy, bo ewidentnie psuje krajobraz.

Tajemnicza budowla zostanie z nami na stałe. To budynek techniczny Tramwajów Warszawskich

Niestety nowy budynek jest niezbędny do funkcjonowania właśnie powstającej tramwajowej trasy na Wilanów. Był uwzględniony w wizualizacji koncepcji mokotowskiego skrzyżowania i Tramwaje Warszawskie dotrzymały słowa. Na całym skrzyżowaniu trzech ulic planowana jest niewielka ilość zieleni oraz dużo betonu. Jego zwieńczeniem jest nieforemny budynek, który budzi takie kontrowersje. W środku będzie stacja zasilająca linię tramwajową. Na pocieszenie dodam, że na wizualizacji wygląda (trochę) lepiej niż w rzeczywistości, więc może jeszcze nie wszystko stracone.

Z jednej strony rozumiem pretensje do projektantów skrzyżowania i tego fragmentu trasy "Tramwaju do Wilanowa". Równocześnie zdaję sobie sprawę, że takie budynki rzeczywiście są niezbędne i gdzieś muszą stać. Trudno jest dokonać jakichkolwiek zmian w architekturze miejskiego krajobrazu, żeby wszyscy byli z nich zadowoleni. Natomiast mam inne pytanie: dlaczego niezgrabna budowla musi stać akurat w tak eksponowanym miejscu i czemu jest taka brzydka?

Byliście na mokotowskim skrzyżowaniu w nocy? Jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy

Nie chciałbym nieudolnie parafrazować artysty, ale mokotowska krzyżówka aktualnie rzeczywiście nie prezentuje się najlepiej, niezależnie od pory dnia. Chwilowo mało estetyczna budowla na jego środku nie jest największym kłopotem mieszkańców Sielc, bo mają ich wiele. Cały plac budowy, w który zostało zmienione skrzyżowanie reprezentacyjnej ulicy Belwederskiej ze Spacerową (przechodzącą w Gagarina), wygląda koszmarnie. Przypomina pobojowisko lub miejsce po wybuchu olbrzymiej bomby poprzetykane w setkach miejsc krzywymi ogrodzeniami. Takie porównanie jest trochę niesmaczne, ale na pewno zasadne, bo automatycznie ciśnie się na usta.

Mieszkańcy Mokotowa i pracownicy okolicznych biur wędrują przez setki metrów ścieżkami, które w jesienną pogodę zmieniają się w rzeki błota. Zupełnie nie wiadomo, w którą stronę należy iść, żeby pokonać skrzyżowanie, a przejście na drugą stronę Gagarina jest prawie niemożliwe. Piesi bez przerwy muszą ustępować drogi ciężarówkom wyjeżdżającym z placu budowy, a raz na jakiś czas drogę kompletnie im blokują spychacze i koparki. I znów - zdaję sobie sprawę, że tak wyglądają place budowy, a przebudowa skrzyżowania na Mokotowie to duże przedsięwzięcie, ale czy nie da się go prowadzić w sposób chociaż trochę mniej uciążliwy dla warszawiaków?

Budowlany nieład na mokotowskim skrzyżowaniu zniknie. Nowy budynek zostanie

Budowlany koszmar jednak kiedyś się skończy, chociaż wykonawca kilkakrotnie przełożył termin oddania skrzyżowania do ruchu. Kiedy to wreszcie nastąpi, wszyscy będziemy zadowoleni z dobrego połączenia tramwajowego Dolnego Mokotowa i Wilanowa z resztą stolicy. Jednak brzydki kanciasty budyneczek zostanie przy ul. Belwederskiej na dobre. Będzie psuł krajobraz przez dziesiątki lat. To sprawia, że zaczynam się zastanawiać, czy plan zagospodarowania przestrzennego Mokotowa idzie w dobrą stronę. Władze tej dzielnicy w ostatnich dekadach udzieliły pozwolenia na zniszczenie niemal wszystkich charakterystycznych budowli.

Na warszawskim Mokotowie jest coraz mniej unikalnych historycznych budynków

Z mojej ulubionej dzielnicy dawno temu zniknął pomnik historii, którym było kino Moskwa, zburzono Supersam, który był ikoną modernizmu. Zamiast nich stoją szklane kloce. Od lat deweloperzy czynią zakusy na ostatnią wyjątkową budowlę, Dom Książki Uniwersus, który jest przy tym samym skrzyżowaniu, co nowy budynek Tramwajów Warszawskich. Pewnie Centralny Dom Handlowy też kiedyś zniknie. Zamiast niego wyrośnie z ziemi kolejny szklany biurowiec albo drogi apartamentowiec. Wtedy niektórzy odetchną z ulgą, bo Warszawa stanie się w pełni nowoczesna. Pewnie w Uniwersusie widzą tę samą brzydotę, którą inni w budynku Tramwajów Warszawskich. Brutalistyczna forma zabytku nawiązująca do stylu Le Corbusiera ich nie interesuje. Za to nowy "domek" Tramwajów Warszawskich, który właśnie powstał w tej samej okolicy, jest pozbawiony jakichkolwiek nawiązań i nie przypomina żadnej warszawskiej historii.