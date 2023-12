Wymiana prawa jazdy to obowiązek. Kto musi to zrobić jeszcze w 2023 r.? Spójrz w "11"

Jako że w Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy, to każdy kierowca będzie musiał je w końcu wymienić. Co więcej, do urzędu będą musieli się udać także ci, którzy dostaje bezterminowe prawko, ale do wielkiej akcji wymiany zostało jeszcze sporo czasu. Kiedy w ogóle trzeba zmienić prawo jazdy i kto musi to zrobić jeszcze w 2023 r.? Wybraliśmy kilka najpopularniejszych przypadków.

Wymiana prawa jazdy. Mija termin ważności

Najczęściej prawo jazdy trzeba wymienić z najbardziej oczywistego powodu - kiedy mija data ważności naszych uprawnień. Gdzie to sprawdzić? Po prostu weźcie swoje prawo jazdy i je odwróćcie. Z tyłu znajduje się cała rozpiska możliwych do zdobycia w Polsce kategorii. Rubryka o numerze 9 to dana kategoria, w dziesiątce zobaczycie, kiedy zdobyliście uprawnienia, a w "11" do kiedy wasze prawo jazdy jest ważne. Jeśli zbliżacie się do tej daty, to nie ma co zwlekać.

Prawo jazdy w przypadku wygasającej daty ważności warto wymienić wcześniej. Na nowy dokument trzeba bowiem poczekać nawet dwa tygodnie, a wcześniej kierujący musi się jeszcze udać do lekarza orzecznika. Lepiej zatem rozpocząć procedurę nawet na miesiąc przed wygaśnięciem wcześniejszych uprawnień.

Za spóźnienie się z wymianą prawka, czeka naprawdę bardzo dotkliwy mandat. Policjant potraktuje was jakbyście po prostu nie mieli uprawnień (w końcu wygasły) i wlepi mandat w wysokości aż 1500 złotych.

Kiedy jeszcze trzeba wymienić prawo jazdy?

Wspomnieliśmy o terminie ważności. To główny i najczęstszy powód wymiany prawa jazdy. Aktualnie polskie urzędy wydają prawka maksymalnie na 15 lat. W przypadku problemów ze zdrowiem kierowca może otrzymać prawo jazdy na krócej.

Mija termin ważności jedne konkretnej kategorii prawa jazdy.

Kierowca lub kierowczyni zmienia nazwisko.

Zgubiliśmy lub zniszczyliśmy prawo jazdy.

Nie trzeba za to zmieniać prawa jazdy, kiedy zmieniamy adres zamieszkania lub zameldowania. W nowym wzorze dokumentu nie ma nigdzie adresu, nie jest więc konieczne udawanie się do urzędu.

Bezterminowe prawo jazdy. Czy trzeba je wymienić w 2023 r.?

Nie. Jeśli nie zaszła któraś z powyższych okoliczności, to kierowcy z bezterminowym prawem jazdy mają jeszcze sporo spokoju. Kierowcy z dokumentem bez daty ważności uprawnień będą musieli się zgłosić do urzędu najwcześniej w 2028 roku. Najpóźniej takie prawo jazdy będzie można wymienić w 2033 roku. Nowe dokumenty wydawane są z 15-letnim okresem ważności. a to oznacza, że nikt nie będzie miał po 2033 roku bezterminowych praw jazdy.

Wymiana prawa jazdy - koszty, cena

Na pełną cenę wymiany prawa jazdy składają się trzy rzeczy. Po pierwsze sam dokument. W urzędzie trzeba zapłacić 100 złotych. Do wniosku trzeba dołączyć aktualne zdjęcie. Jeśli go nie macie, to dochodzi kolejne kilkanaście-kilkadziesiąt złotych. A to nie koniec. Uzyskanie orzeczenia lekarskiego z kolei wymaga prywatnej wizyty u lekarza orzecznika. Ta zostanie wyceniona na 200 zł. W sumie koszt wymiany prawa jazdy może więc przekroczyć 300 złotych.