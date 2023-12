Nowy rodzaj prawa jazdy. Nawet nie wiesz o tym, że też je masz

Ciekawostki dotyczące prawa jazdy znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Unia Europejska szykuje się do wręczenia kierowcom dość ciekawego prezentu. A prezentem tym stanie się transgraniczne, elektroniczne prawo jazdy. Zanim system zostanie stworzony i zacznie działać, potrzebne są testy. I te właśnie są przygotowywane.

Wielkie testy elektronicznych dokumentów startują w UE i Ukrainie

Pilotażowe wdrożenie transgranicznego portfela cyfrowego EU Digital Identity Wallet Pilot jest planowane w 19 krajach Unii Europejskiej oraz w Ukrainie. W akcję zaangażowano ponad 140 podmiotów publicznych i prywatnych. Cel jest jeden. Chodzi o to, aby kierowcy, korzystając z usług tych podmiotów, mogli udowodnić posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami aplikacją, a nie fizycznym dokumentem.

Co dają testy elektronicznych dokumentów w UE?

Program pilotażowy typu Large Scale Pilot wystartował w Europie w czerwcu 2023 r. Na gruncie polskim termin składania zgłoszeń do udziału w programie został jednak przedłużony. Firmy zainteresowane udziałem w pierwszych testach cyfrowych dokumentów cały czas mogą zapisywać się na listę. W tym przypadku preferowane są podmioty, które umożliwią cyfrową weryfikację danych podczas dostępu do usług rządowych, otwierania rachunku bankowego, rejestracji karty SIM, podpisywania dokumentów, wystawiania recept czy właśnie weryfikowania uprawnień do kierowania pojazdami.

Na gruncie motoryzacyjnym testy europejskiego, elektronicznego prawa jazdy w początkowej fazie nie będą dotyczyć kontroli drogowych, a raczej np. wynajęcia pojazdu w wypożyczalni. e-Dokument wystarczy do dopięcia formalności w punktach, które przystąpią do programu. Testy nie oznaczają zatem, że podczas zagranicznego wyjazdu polski kierowca może zostawić fizyczne prawko w domu. Nie, to jeszcze nie ten czas. I pamiętajcie o tym.

Kiedy w Europie pojawi się elektroniczne, międzynarodowe prawo jazdy?

Pomyślne ukończenie testów stanowi ważny krok na drodze do wprowadzenia transgranicznego portfela cyfrowego. Warto jednak pamiętać o tym, że to nie stanie się za miesiąc, rok czy nawet dwa lata. Plany są raczej długofalowe. Zwłaszcza że do prawidłowego funkcjonowania dokumentów w aplikacji, konieczne jest stworzenie ogólnoeuropejskiej bazy, w której prawa jazdy czy dowody osobiste będzie można sprawdzać. Konieczne jest też sprawienie, że ta baza będzie działać bez większych problemów oraz wyposażenie służb we wszystkich krajach w dostęp do tego zbioru dokumentów.

Trzeba chwilę poczekać? No to poczekamy. Żaden problem! Tym bardziej że sama koncepcja jest naprawdę słuszna. Wprowadzenie honorowania cyfrowych dokumentów wiąże się nie tylko z oszczędnościami administracyjnymi (uproszczenie procedur wydawania dokumentów i odnawiania uprawnień) czy wygodą dla kierowców (nie trzeba już będzie wozić ze sobą tradycyjnych dokumentów). Dzięki temu łatwiej będzie też ścigać np. piratów drogowych i to na terenie całej UE. Baza wykroczeń stanie się bowiem ogólnoeuropejska. W efekcie policjant w Niemczech będzie wiedział, że prawo jazdy Polaka zostało zatrzymane w jego ojczyźnie.