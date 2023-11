W Polsce powstanie nowa trasa. Będzie kręgosłupem województwa

Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie zaczęła analizę ofert, które do niej spłynęły w odpowiedzi na zapytanie dotyczące pierwszego fragmentu nowej drogi ekspresowej S16 na Podlasiu. Cała trasa ma prowadzić z Ełku do Knyszyna (a tak naprawdę do Białegostoku) i częściowo zastąpić istniejącą drogę krajową nr 65. Jej pierwszy odcinek będzie zbudowany na północ od Białegostoku, pomiędzy miejscowościami Knyszyn i Krynice.

Z drogami S16 i S19 mapa tras ekspresowych w Polsce będzie kompletna

Do GDDKiA wpłynęło osiem ofert w przetargu na ten fragment drogi S16. Zakończenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wybranym wykonawcą jest planowane w pierwszej połowie 2024 r. Najniższa oferta została złożona przez Konsorcjum Mirbud (lider) i Kobylarnia ma wartość 314,7 i ma wartość 314,7 mln zł. Najwyższą złożyła firma Unibep S.A, opiewa na kwotę 379,65 mln zł. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania to 440,3 mln zł.

Zwycięzca przetargu będzie miał 39 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych na zrealizowanie inwestycji w systemie "Projektuj i Buduj". Pierwszy odcinek trasy S16 ma mieć 8,44 km i prowadzić od węzła Knyszyn do okolic Krynic. Tam połączy się z również projektowaną drogą ekspresową S19 planowanym węzłem Dobrzyniewo. Dalej pod wspólnym oznaczeniem S16/S19 poprowadzi do węzła Białystok Zachód i drogi ekspresowej S8.

Pierwszy odcinek drogi ekspresowej S16 powinien powstać w latach 2025-2028

Fragment trasy S16 Knyszyn-Krynice zostanie zbudowany w standardzie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu, każdy o szerokości trzech i pół metra włącznie z pasem awaryjnym. Obie jezdnie będą oddzielone tzw. pasem rozdziału o szerokości co najmniej pięciu metrów. Na tym odcinku pojawi się również dziewięć obiektów inżynierskich: trzy wiadukty, cztery przejścia dla zwierząt i dwa przepusty.

Realizacja drogi ekspresowej S16 pomiędzy Ełkiem a Knyszynem została wpisana Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 maja 2016 r. do sieci dróg ekspresowych w Polsce. Podpisanie umowy na pierwszy fragment powinno nastąpić w 2024 r., co oznacza, że realizacja tej inwestycji drogowej rozpocznie się w 2025 r. Prace na tym odcinku S16 mają zostać zakończone w 2028 r. Obie planowane trasy, zarówno S16 Ełk-Białystok, jak i S19 Kuźnica-Białystok-Lublin, są realizowane w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Po ich powstaniu wschodnia część Polski zyska drogowy kręgosłup służący do sprawnej komunikacji drogowej w woj. podlaskim. Oprócz tego pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy poza granice miejscowości oraz połączy ten region z resztą Polski i Europą.