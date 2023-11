Nowy odcinek S19 zbudują Chińczycy. Firma seryjnie wygrywa przetargi

Choć z Chińskimi firmami przy budowach dróg mamy różne doświadczenia, GDDKiA zapewnia, że Stecol Corporation ma już na koncie udane i przede wszystkim zakończone projekty, a aktualnie buduje już jeden z fragmentów autostrady A2, a dokładnie odcinek Groszki- Siedlce Zachód. Poza tym Stecol wygrał niedawno przetarg na budowę drogi ekspresowej S12 w województwie lubelskim, na trasie Dorohucza – Chełm. Z kolei w portfolio chińskiego konsorcjum znajduje się droga ekspresowej S14 od węzła Aleksandrów Łódzki do węzła Emilia, która jest już oddana do użytku.

S19 Sokółka – Czarna Białostocka

Odcinek S19 Sokółka – Czarna Białostocka w województwie podlaskim, o długości 24,1 km, będzie przedłużeniem już budowanej S19 z Kuźnicy do Sokółki. Poprzez obwodnice umożliwi skierowanie ruchu drogowego z miejscowości takich jak Sokółka, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka. Dodatkowo te miejscowości zostaną skomunikowane z drogą S19 za pomocą czterech planowanych węzłów drogowych: Sokółka Zachód, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka.

GDDKiA informuje, że nowa droga ekspresowa będzie miała dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu oraz dodatkowym pasem awaryjnym. Rodzaj nawierzchni, czy to z asfaltu, czy z cementu, zostanie wybrany przez wykonawcę. Droga będzie dostosowana do kategorii ruchu KR6, a nawierzchnia będzie nośna do 11,5 ton na oś. W ramach projektu powstanie 22 mosty, z których dziewięć pełnić będzie funkcję przejść dla zwierząt, a dwa będą obiektami nad liniami kolejowymi nr 6 i nr 57, oraz kolejową linią wąskotorową.

S19 na Podlasiu - harmonogram budowy

Droga ekspresowa S19 w województwie podlaskim łącznie będzie miała ponad 177 km długości Jej realizację podzieliliśmy na 15 krótszych odcinków (uwzględniając obwodnicę Bielska Podlaskiego):