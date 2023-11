Diesel idzie w odstawkę. Europejczycy chętniej wybierają elektryki

Skutki zbliżającego się wielkimi krokami zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych na ternie Unii Europejskiej z każdym dniem stają się coraz bardziej widoczne. Na drogach zdecydowanie łatwiej natrafić na auta z zielonymi tablicami rejestracyjnymi, pojawia się coraz więcej ładowarek itd. Widać to także po statystykach sprzedażowych. Mimo słabnącego trendu i mniejszego popytu na elektryki, w październiku przekroczono pewnego rodzaju barierę. Można uznać, że wkroczyliśmy w nową erę. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Koniec diesla bliski? Zarejestrowano więcej nowych aut na prąd niż na olej napędowy

Jak przekazuje ACEA od stycznia do października 2023 roku na terenie Unii Europejskiej zarejestrowano ok. 1,23 mln nowych samochodów elektrycznych. W przypadku aut z silnikami wysokoprężnymi odnotowano ok. 1,22 mln nowych rejestracji. Oczywiście różnica ta nie jest szczególnie duża, jednak dobitnie obrazuje zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach na motoryzacyjnych rynkach.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie stowarzyszenia - "Od początku roku udział (elektryków - dop.red.) wynosi 14 proc., przewyższając po raz pierwszy skumulowany udział aut na olej napędowy (13,9 proc. — dop. red.)". W analogicznym okresie w zeszłym roku samochody z silnikiem diesla miały 15,9 proc. udział w rynku. Elektryki zostawały w tyle, odpowiadając za 12 proc. wszystkich nowozarejestrowanych pojazdów.

Pod względem całościowym sytuacja na europejskim rynku wygląda niezwykle pozytywnie. W październiku odnotowano wzrost liczby nowozarejestrowanych samochodów, co oznacza, że tendencja wzrostowa utrzymuje się od piętnastu miesięcy. Zarejestrowano 855 484 nowych samochodów (wzrost o 14,6 proc. w porównaniu z październikiem ubiegłego roku). Największy wzrost odnotowano we Francji (21,9 proc.), Włoszech (20 proc.) oraz Hiszpanii (18,1 proc.). Co się tyczy elektryków, w październiku wzrost rejestracji wyniósł 36,3 proc. (121 808 szt.). W tym przypadku króluje Belgia (wzrost o 147,3 proc.) oraz Dania (wzrost o 100,7 proc.).