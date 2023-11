Papież Franciszek dostał elektryczne volkswageny. To część większego planu

Jak Watykan to tylko papamobile? Nic bardziej błędnego. W Stato della Citta del Vaticano zarejestrowano także różne samochody osobowe i dostawcze z silnikami spalinowymi. Te będą służyć jeszcze przynajmniej przez kilka lat, gdyż zmiana floty na zeroemisyjną potrwa do 2030 r. Wymianę wspiera Volkswagen, który już od przyszłego roku rozpocznie regularne dostawy elektrycznych modeli. Pierwsze egzemplarze ID.3 już trafiły do papieskiej floty.

6 Volkswagen. Materiały producenta Otwórz galerię Na Gazeta.pl