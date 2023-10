Wyprzedzał BMW mimo zakazu. Auta do kasacji, a kierowcy przeżyli jedynie cudem

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W piątek 27 października przed godziną 7 rano na drodze wojewódzkiej 544, w pobliżu Pawłowa (pow. mławski) doszło do bardzo niebezpiecznego wypadku drogowego. Bmw zderzyło się czołowo z seatem.

"Podwójna ciągła" i wzniesienie. Cud, że przeżyli

Wstępne ustalenia policjantów mówią o manewrze wyprzedzania przez kierowcę bmw w niedozwolonym miejscu. Poza podwójną linią ciągłą, droga na tym odcinku znajduje się na wzniesieniu, uniemożliwiając prawidłową ocenę sytuacji. Błąd 21-latka okazał się brzemienny w skutkach. Doprowadził on do czołowego zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka seatem. 34-letni mieszkaniec pow. mławskiego jechał swoim pasem, w kierunku Mławy.

Obydwa samochody zostały kompletnie roztrzaskane. Ich przody zostały tak rozbite że najprawdopodobniej nadają się wyłącznie do kasacji. Choć polska szkoła mechaników samochodowych nie takie przypadki już przerabiała...

Wypadek kosztował obydwu kierujących spory uszczerbek na zdrowiu. Obydwaj doznali licznych urazów ciała i zostali przetransportowani do mławskiego szpitala. To i tak cud, że nikt nie zginął. Nadal trwają dalsze ustalenia co do przyczyn wypadku. Przywrócenie ruchu na DW-544 nastąpiło kilka godzin później, po 10 rano. Ponadto, kierowcy bmw funkcjonariusze drogowi odebrali prawo jazdy. Oznacza to, że przez najbliższe miesiące nie wsiądzie on za "kółko". O ile pozwoliłoby mu w ogóle na to zdrowie.

Święto Zmarłych tuż tuż. Policja apeluje o wzmożoną ostrożność

Policja apeluje o zachowanie bezpieczeństwa drodze. Najbliższe dni w związku z obchodami Święta Zmarłych będą wyjątkowo ruchliwe na krajowych drogach. Trudne warunki pogodowe, brawura oraz wzmożony ruch to prosta recepta na nieszczęście. Tylko rozsądek nas uratuje.

Źródło: KPP w Mławie