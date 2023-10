Patrz przed siebie, sofy są wszędzie. Sekundy dzieliły go od katastrofy

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Popularny kanał w serwisie YouTube STOP CHAM udostępnił nagranie z wideorejestratora w aucie, które ukazuje moment wypadnięcia sofy z jadącego przed nim pojazdu. A jesienna aura na drodze nie rozpieszczała. Sytuacja miała miejsce w pochmurny oraz deszczowy dzień, a czujność jest wówczas mocno wskazana. Chapeau bas dla tego kierowcy.

Wyprzedzał z przyczepką. Ładunek był niezabezpieczony

To niecodzienne zdarzenie miało miejsce w środę 25 października na drodze krajowej nr 15 w okolicach Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie). Krótkie nagranie ukazuje, jak kierowca forda z przyczepką próbuje ominąć auto dostawcze. Manewr wyszedł mu śpiewająco? No tak nie do końca. Otóż zgubił część dobytku.

Pod koniec manewru wyprzedzania znajdująca się na przyczepce sofa wprost runęła na środek drogi, tuż pod koła innych pojazdów. Zabrakło odpowiedniego zabezpieczenia ładunku. Jadący za fordem popisał się doskonałym czasem reakcji i w porę ominął niespodziewaną przeszkodę. Mniej szczęścia mieli natomiast użytkownicy drogi za nim, bo uszkodzeniu uległy dwa auta. A wideo z tego zdarzenia dostępne jest poniżej:

Kierowca Forda przewozi na przyczepce meble w tym sofę, która nie została odpowiednio zabezpieczona. W pewnym momencie sofa wypada na jezdnie. Autor najeżdża na nią a ta odbijając się od auta uderza w dostawczaka. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jedno jest pewne. Kanapa nie będzie nadawała się do użytku

Loża szyderców. Internauci na swoim miejscu

Internauci jak zwykle nie zawiedli. Nie zabrakło oczywiście szydery z ich strony pod postacią komentarzy. Nam do gustu przypadły szczególnie te:







tapczan służył jako tylny spoiler,nawet w Lamborghini czasami potrafi odpaść

Musiał szybko jechać, przecież pada i by mu sofa zmokła

Pojawiły się również głosy rozsądku. Komentujący zaznaczyli, że zabrakło odpowiedniego zabezpieczenia sofy. A skoro go zabrakło, to powinien wstrzymać się z nadmierną prędkością oraz wyprzedzaniem. Rozsądek na drodze to rzecz święta. Warto o nim pamiętać szczególnie w porze jesiennej i zimowej, kiedy warunki na drodze są dalekie od dobrych. Jednocześnie warto przypominamy, że za źle zabezpieczony ładunek policja może ukarać mandatem w wysokości 3 tysięcy złotych.

Źródło: STOP CHAM / YouTube