Tragiczny wypadek na autostradzie A4. Zginęła 71-letnia kobieta. Trasa jest zablokowana

Jak informują policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie, do tragicznego wypadku doszło ok. godz. 4.00 na autostradzie A4 na wysokości miejscowości Białobrzegi. Z pierwszych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu wynika, że doszło tam do kolizji dwóch pojazdów. Kierowca dostawczego mercedesa najechał na tył jadącego przed nim seata. W wyniku kolizji osobówka zboczyła z kursu i następnie uderzyła w bariery energochłonne. Więcej podobnych informacji z polskich dróg znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Śmiertelny wypadek na A4. Zginęła 71-latka

Samochód następnie odbił się od barier i zatrzymał na pasie ruchu. Z rozbitego seata wysiadła 71-letnia obywatelka Ukrainy. Niestety, w znajdującą się na jezdni kobietę uderzył samochód prowadzony przez 44-latkę. Potrącona kobieta zginęła na miejscu. Aktualnie na miejscu wypadku pod nadzorem prokuratora pracują policjanci.

W związku z prowadzonymi przez funkcjonariuszy działaniami trasa w kierunku Przeworska jest zablokowana. Pojazdy poruszające się autostradą A4 w kierunku Przemyśla, na węźle Łańcut, są kierowane na drogę krajową nr 94. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Jak zachować się w przypadku zdarzenia drogowego na autostradzie?

Pojazdy na autostradzie mogą jechać z prędkością nawet 140 km/h, co oznacza, że pokonują prawie 40 metrów na sekundę. Przy tej prędkości długość drogi hamowania wynosi ponad 150 metrów. Na mokrej nawierzchni dystans ten może być nawet dwukrotnie dłuższy! Gdy jadąc taką trasą, napotkamy utrudnienia, np. kolizję czy wypadek, istnieje duże ryzyko, że sami możemy stać się uczestnikami zdarzenia drogowego. Tego typu sytuacje stanowią duże zagrożenie, a nierozważne zachowanie uczestników zdarzenia może być tragiczne w skutkach. Dlatego tak istotne jest przestrzeganie zasad odpowiedniego zabezpieczenia miejsca, w którym doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jak zachować się w takiej sytuacji?

Przede wszystkim staraj się zachować spokój. Jeżeli jesteś świadkiem zdarzenia, zjedź, jeśli to tylko możliwe, na pas awaryjny, a następnie włącz światła awaryjne. Przed wyjściem z pojazdu upewnij się w lusterkach, że możesz z niego bezpiecznie wyjść. Załóż kamizelkę odblaskową i umieść trójkąt odblaskowy (ostrzegawczy) w odległości 100 m za pojazdem, odpowiednio do miejsca jego unieruchomienia. Zejdź z jezdni i na poboczu, najlepiej za barierkami, oczekuj na pomoc. Postaraj się także ograniczyć do niezbędnego minimum czynności przy unieruchomionym pojeździe.