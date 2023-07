Polonez miał rurę wydechową w kształcie serca. Problem stanowiły jednak inne elementy tuningu

Auta po tuningu wizualnym często mają to do siebie, że podobają się tylko ich właścicielom. Nie jest to oczywiście reguła, ale modyfikując samochód i dokładając do niego kolejne elementy, niestety łatwo przesadzić. Zbyt śmiałe przeróbki ingerujące w design określane są wtedy mianem agrotuningu, a do tego mogą okazać się modyfikacjami niezgodnymi z prawem. Więcej o tuningu samochodów piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Rura wydechowa w kształcie serca

Na samochód z pewną zaskakującą przeróbką natknęli się lubelscy policjanci ruchu drogowego. Podczas służby napotkali FSO Poloneza Caro, który zwrócił ich uwagę nietypowym kształtem końcówki układu wydechowego. Zwieńczeniem tłumika była rura w kształcie serca. Jednak to nie element kojarzący się z miłością stanowił problem podczas kontroli drogowej.

Reflektory oklejone na żółty kolor

Przednia część nadwozia Poloneza wyróżniała się niedozwolonym kolorem reflektorów. Auto miało oklejone na żółto lampy, a kierunkowskazy były mocno przyciemnione. Samowolna modyfikacja reflektorów, polegająca na zmianie ich koloru na niedopuszczalny, w konsekwencji spotkała się z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego Poloneza. Na 23-letniego mieszkańca Lublina, który kierował samochodem, policjanci dodatkowo nałożyli mandat karny w kwocie 300 złotych.

W nowszych autach tylko światła barwy białej

Oświetlenie pojazdów podlega ściśle określonym normom prawnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, od 1 stycznia 2010 r. światła drogowe, mijania i pozycyjne muszą być barwy białej, a dopuszczalna niegdyś barwa żółta selektywna, jest zabroniona. Tylko światła przeciwmgłowe w barwie żółtej selektywnej są legalne.

Oświetlenie powinno być dostosowane do obowiązujących wymogów, inaczej takie auto nie powinno przejść badania technicznego, a mundurowy w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli drogowej ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu. Do wyjątków należą jedynie pojazdy zabytkowe - w ich przypadku, żółte światła niegdyś montowane seryjnie, są w pełni legalne.