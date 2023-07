Jedziesz autem za granicę? Uważaj przy zakupie winiety. Możesz sporo przepłacić

Planujesz wyjazd samochodem do Austrii? Pamiętaj o obowiązkowych winietach (każdego roku mają inny kolor). Za korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu w Austrii należy wnieść odpowiednią opłatę drogową. W 2023 r. dostępne są trzy winiety dla aut osobowych i motocykli. Można kupić tradycyjną przyklejaną do szyby (winieta przypisana do danego samochodu czy motocykla) lub wersję cyfrową (przypisana do tablic rejestracyjnych). Po zakupie nie ma możliwości zamiany wersji tradycyjnej na cyfrową (i odwrotnie). Austriacy obiecują, że w przyszłym roku to się zmieni i zmiana zostanie dopuszczona.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka wyprawa maluchów

Austria. Ceny winiet dla aut do 3,5 t./motocykli

Winieta roczna – 96,40 euro/38,20 euro

Winieta dwumiesięczna – 29 euro/14,50 euro

10-dniowa – 9,90 euro/5,80 euro

Wybrane odcinki autostrad i tunele – dodatkowa opłata drogowa

Austriacka policja ostrzega, że konsekwencją jazdy bez ważnej winiety (warto pamiętać, że elektroniczna winieta jest ważna dopiero od 18 dnia od zakupu) będzie bardzo wysoki mandat. Kara sięga nawet 3 tys. euro (ponad 13 tys. zł). Dla zapominalskich przewidziano jednak rozwiązanie w postaci opłaty zastępczej, którą należy uiścić podczas kontroli drogowej. Wówczas należy wpłacić policjantowi 120 euro w przypadku pojazdu do 3,5 t oraz 65 euro za motocykl.

Opłaty za drogi w Europie 2023. Lepiej wiedzieć, Ile kosztują winiety

Jeśli planujesz w tym roku częstsze podróże do Austrii warto policzyć, które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze finansowo. Niemiecki automobilklub ADAC ostrzega, że wkrótce zakup rocznej winiety na austriackie drogi przestanie się opłacać i zaleca wybór winiet krótkoterminowych. Należy bowiem pamiętać, że roczna winieta w Austrii jest ważna tylko w danym roku kalendarzowym oraz w ostatnim miesiącu poprzedzającego roku (od 1 grudnia) i pierwszym miesiącu kolejnego roku (do końca stycznia). Kupując zatem 1 sierpnia winietę na przejazdy na najbliższe miesiące korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się wybór dwóch winiet dwumiesięcznych.