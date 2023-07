Aż 901 ofert kupna samochodów odholowanych przez warszawski ZDM. BMW Z3 było hitem

Warszawski Zarząd Dróg Miejskich już po raz piąty wystawił na sprzedaż pojazdy niechciane przez poprzednich właścicieli. Pod młotek poszło 45 samochodów oraz skuter. Wpłynęło 901 ofert kupna, z czego 866 okazało się być ważnych. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Najwyższa oferta na BMW serii 5. Z3 najbardziej łakomym kąskiem

Pojazdem, na który wpłynęła najwyższa oferta, było BMW serii 5 – 39,325,70 zł. Największe zainteresowanie wzbudziło jednak BMW Z3 – chętnych na jego zakup było aż 100 osób. Ostatecznie pojazd niemieckiej marki może zostać sprzedany za 20,001,99 zł.

Jak przekazuje ZDM - "Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, są teraz powiadamiani przez nas o dalszych procedurach. Jeżeli wszystkie pojazdy ostatecznie trafią do nowych nabywców, to budżet miasta zyska na tym ok. 286 tys. zł. Za taką kwotę będziemy mogli wyremontować np. kilkaset metrów jezdni".

Wszystkie auta, które trafiają na licytacje, zostały wcześniej usunięte z ulic w procedurze ujętej w art. 50a PoRD. Są to pojazdy pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub takie, których stan wskazuje, że nie są używane. Są one usuwane na wniosek Straży Miejskiej lub Policji i trafiają na parkingi firm, z którymi ZDM ma podpisane stosowne umowy. Tam czekają na właściciela lub osobę uprawnioną do odbioru. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nikt po auta się nie zgłosi, przechodzą one na własność miasta.

Licytacje porzuconych samochodów organizowane są od 2021 roku

Do tej pory odbyło się łącznie pięć takich licytacji. Co ważne, do jesieni 2021 r. auta, których nikt nie zdecydował się odebrać, po przejściu na własność miasta kierowano na złom. Większości z nich była jednak mocno zniszczona, a ich generalny remont byłby po prostu nieopłacalny. Zdarzały się jednak wyjątki. Wiele z porzuconych aut, choć klasyfikowane były jako wraki, w rzeczywistości wcale nie musiały trafiać do kasacji.

Dlatego też jesienią 2021 r. postanowiono zorganizować pierwszą licytację tego typu samochodów. Na sprzedaż wystawiono wówczas osiem aut, spośród których 7 znalazło nowych właścicieli, a suma, jaką za nie uzyskano, wyniosła prawie 93 tys. zł. Kolejna aukcja odbyła się w 2022 r., kiedy to wystawiono na sprzedaż łącznie 57 samochodów. 45 pojazdów znalazło nowych właścicieli, a łączna suma uzyskana ze sprzedaży wyniosła 364,6 tys. zł. W marcu 2023 r. ogłoszone zostało kolejne postępowanie. Lista liczyła 77 samochodów, w tym 4 wystawione powtórnie, a także motocykl. Ostatecznie nowych właścicieli znalazło 59 samochodów i 1 motocykl. Wszystkie z nich zostały już odebrane. Do kasy miasta wpłynęło dzięki temu ponad 400 tys. zł.