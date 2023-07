Lublin. Cztery pijane osoby wbiły się w drzewo. Policjanci sprawdzili bieliznę kierowcy

Mamy wrażenie, że ostatnio codziennie informujemy o jakimś groźnym wypadku. Zeszły tydzień Polska żyła śmiertelnymi wypadkami młodych mężczyzn w Krakowie i Gościszewie, teraz chciało do nich dołączyć czworo osób z Lublina. Na ich szczęście im się nie udało. Honda nadaje się na złom, ale cała czwórka przeżyła. Mamy nadzieję, że w przyszłości już nigdy nie wsiądą z pijanym kierowcą do samochodu. Sam kierowca będzie miał w tej sytuacji najwięcej czasu do namysłu. Więcej informacji z polskich dróg znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Pijany kierowca za mocno "zatankował" i dachował na stacji paliw

Lublin. Honda z czworgiem pasażerów rozbita na drzewie

Do wypadku doszło w sobotę rano na ul. Turystycznej w Lublinie. 22-letni kierowca nagle zjechał z drogi i w spektakularny sposób rozbił się o drzewo. Świadkowie relacjonują, że wypadek wyglądał na bardzo groźny, ale pijana ekipa miała mnóstwo szczęścia. Młody kierowca w samochodzie przewoził trójkę pasażerów, dwóch mężczyzn w wieku 18 i 19 lat oraz 23-letnią pasażerkę. Młoda kobieta oraz 19-latek zostali zabrani do szpitala, ale okazało się, że nic poważnego im się nie stało. Z kolei kierujący hondą 22-latek wraz z 18-latkiem po wyjściu z pojazdu próbowali się oddalić, ale w porę zostali zauważeni i ujęci przez strażaków.

Cała czwórka w momencie zdarzenia była pijana. Pasażerowie wydmuchali ponad promil, a kierowca - ponad pół promila. To oznacza, że prowadził w stanie nietrzeźwości, a więc będzie traktowany jak przestępca i zmierzy się z najsurowszymi konsekwencjami. To jednak nie jedyny problem kierowcy, ponieważ policjantów zainteresowało, czemu próbował uciekać...

Ile trzeba wypić, żeby mieć 2,3 promila? Kierowca musi się naprawdę postarać

Wypadek w Lublinie. Pijany kierowca miał przy sobie narkotyki

Jak się okazało, 22-latek odpowie nie tylko za jazdę w stanie nietrzeźwości i spowodowanie kolizji drogowej. Policjanci ujawnili przy nim kilka woreczków z zawartością białego proszku, które ukrył w bieliźnie. Wstępne badania wykazały właściwości amfetaminy. Z kolei w wyniku przeszukania miejsca jego zamieszkania, mundurowi znaleźli kolejne narkotyki oraz elektroniczna wagę

- czytamy w oficjalnym komunikacie policji. W tym samym komunikacie czytamy, że 22-latkowi grożą teraz trzy lata pozbawienia wolności. Poranna pijacka przejażdżka może go jednak kosztować jeszcze więcej. Odpowie przecież nie tylko za narkotyki, ale też za jazdę po pijaku. O ostatecznej karze zdecyduje sędzia, a ten ma szerokie pole do popisu w takiej sytuacji.

"Kamerka zwróciła się po jednej akcji". Nie dostał mandatu, bo pokazał policji nagranie

Pijani kierowcy w Polsce - kary

Jazda samochodem z powyżej pół promila we krwi jest w Polsce kwalifikowana nie jako wykroczenie (0,2-0,5 promila), a przestępstwo. Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, będąc pod wpływem alkoholu, grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. To skrajny przypadek, ale policja karze surowo także, jeśli do śmierci nie dojdzie. Polskie przepisy dla pijanych kierowców są surowe. Zaczyna się od 15 punktów karnych, a kierowcą zajmie się sąd. Potencjalne kary to: