Według Money.pl potrzebny jest cud, by drogowcom udało się ukończyć w terminie budowę dwóch z dziewięciu zaplanowanych odcinków autostrady A2 na wschód od Warszawy. Zgodnie z umową dwa odcinki pomiędzy Kałuszynem a Siedlcami powinny być ukończone jeszcze w tym roku. To fragmenty A2 od Kałuszyna do węzła Groszki oraz połączenie między węzłami Gręzów i Siedlce Zachód.

Autostrada A2. Drogowcy w polu

Postęp robót na obu odcinkach nie jest zbyt imponujący. Żadnemu z wykonawców nie udało się osiągnąć nawet 50 proc. przyjętych prac. Do planowanego terminu zakończenia budowy zostało zaś już tylko kilka miesięcy. Drogi powinny być gotowe jesienią 2023 r. Oddanie ich do ruchu nie wpłynie jednak znacząco na komfort podróżowania na Mazowszu. Brakuje bowiem jeszcze jednego odcinka.

Autostradę do Siedlec podzielono na trzy fragmenty. Na połączenie obu budowanych odcinków, czyli A2 od węzła Groszki do węzła Gręzów poczekamy do lata 2024 r. Oby termin udało się dotrzymać, gdyż dopiero w grudniu 2022 r. wojewoda mazowiecki wydał wykonawcy decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej), bez której nie można rozpocząć prac budowlanych.

Postęp robót na odcinkach A2 Warszawa — Siedlce

Węzeł Kałuszyn (bez węzła) do węzła Groszki – 27,4 proc. robót

Węzeł Groszki (bez węzła) do węzła Gręzów (bez węzła) – 1,4 proc.

Węzeł Gręzów (z węzłem) do węzła Siedlce Zachód (z węzłem) – 43,8 proc.

Małgorzata Tarnowska, rzecznik warszawskiego oddziału GDDKiA wyjaśniła w rozmowie z Money.pl, iż obowiązujące terminy prac są aktualne. Dodała jednak, że wykonawcy wnioskują o zmiany w zawartych kontraktach, by wydłużyć termin oddania inwestycji lub otrzymać dodatkowe finansowanie. Kiedy zatem pojedziemy gotową autostradą A2 z Warszawy aż do samych Siedlec? Na pewno nie wcześniej niż latem 2024 r., kiedy zostanie wybudowany ostatni z zaplanowanych odcinków ponad 37 km trasy.