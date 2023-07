Zielone lampy nawiązywały do zielonych tablic? Logicznego wytłumaczenia przeróbki nie było

Lubelscy policjanci podczas służby napotkali samochód, który przednim oświetleniem mocno wyróżniał się na tle innych aut. Niemal nowe, w pełni elektryczne BMW iX, oznakowane zgodnie z prawem zielonymi tablicami rejestracyjnymi, było znacznie bardziej zielone, niż powinno. Kolorem zielonym ozdobiono także główne reflektory. Więcej o tuningu samochodów piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

Samowolna ingerencja w kolor reflektorów

Funkcjonariusze skierowali pojazd od kontroli. SUV-a prowadziła 33-letnia kobieta. Mundurowi w komunikacie prasowym relacjonują, że w trakcie sprawdzeń pojazdu zauważyli, że doszło do ingerencji w reflektory od ich wewnętrznej strony. Właściciel uzyskał nietypowy kolor kloszy, niezgodny z homologacją auta. Co na to użytkowniczka?

Kobieta oświadczyła, że auto użytkuje głównie jej mąż i ona nie dokonywała żadnych przeróbek. Dodała, że jest to nowy samochód i niedawno został zakupiony. Mężczyzna podczas rozmowy nie potrafił logicznie wytłumaczyć zaistniałych zmian.

informują lubelscy policjanci.

Samowolna modyfikacja lamp polegająca na zmianie ich koloru na niedopuszczalny, w konsekwencji spotkała się z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego BMW iX. Wobec kierującej samochodem policjanci zastosowali pouczenie.

W nowszych autach tylko światła barwy białej

Oświetlenie pojazdów podlega ściśle określonym normom prawnym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, od 1 stycznia 2010 r. światła drogowe, mijania i pozycyjne muszą być barwy białej, a dopuszczalna niegdyś barwa żółta selektywna, jest zabroniona. Tylko światła przeciwmgłowe w barwie żółtej selektywnej są legalne.

Oświetlenie powinno być dostosowane do obowiązujących wymogów, inaczej takie auto nie powinno przejść badania technicznego, a mundurowy w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli drogowej ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu. Do wyjątków należą jedynie pojazdy zabytkowe - w ich przypadku, żółte lampy montowane niegdyś seryjnie, są w pełni legalne, a przy okazji dobrze komponują się z żółtymi tablicami rejestracyjnymi.