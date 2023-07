Nowa tania benzyna E10 w Polsce. Kto może ją tankować bez obaw? [LISTA]

Na polskich stacjach już od dłuższego czasu znajdziemy nowe oznaczenia paliwa. Na pistoletach z benzyną widzimy "E5", a na oleju napędowym "B7". Co oznaczają te liczby? Benzyna bezołowiowa zawiera maksymalnie 5 proc. biokomponentów, a diesel maksymalnie 7 proc. biokomponentów. Niedługo na stacjach pojawi się oznaczenie E10. Informuje o 10 proc. zawartości biokomponentów w benzynie. Etanol nazywany w tym przypadku biokomponentem ma inne właściwości niż benzyna. Jego zawartość podwyższa liczbę oktanową paliwa, ale wartość opałowa etanolu jest niższa niż benzyny. Takie paliwo jest bardziej ekologiczne. Więcej porad dla kierowców znajdziecie na stronie głównej gazeta.pl.

Nowa benzyna E10 w Polsce - kiedy?

Już od 1 stycznia 2024 r. na polskich stacjach najpopularniejsza 95-oktanowa benzyna E5 zostanie zastąpiona benzyną E10 - informuje motoryzacja.interia.pl. Te zmiany były zapowiedziane już wcześniej, ale jednak ostateczną datą jest początek przyszłego roku. Niedługo na polskich dystrybutorach pojawi się więc oznaczenie E10. I to na najtańszej i najczęściej wybieranej przez Polaków benzynie. A co z oznaczeniem E5? Nie zniknie, ale będzie to ta aktualnie droższa benzyna 98-oktanowa. To właśnie taką benzynę powinni po zmianach tankować właściciele starszych aut.

Benzyna E10 - czy mogę tankować?

Nie ma powodów do paniki. Większość samochodów, jeżdżących po polskich drogach jest dostosowana do tego rodzaju paliwa. Najczęściej przyjmuje się, że benzynę E10 można tankować do pwiększości samochodów wyprodukowanych na rynek europejski od 2000 roku wzwyż. Takie stanowisko ma m.in. poważany niemiecki automobilklub ADAC. W nowszych samochodach odpowiedź na to pytanie znajdziecie na klapce od wlewu paliwa, tam producenci umieszczają naklejki z oznaczeniem rodzaju paliwa, na którym dany samochód może jechać. Jeśli macie wątpliwości, to sprawdźcie konkretny model w internecie.

A co jeśli macie w baku już benzynę typu E5, a znajdziecie się na stacji, gdzie jest tylko E10? Bez obaw. Eksperci podkreślają, że E5 i E10 można ze sobą mieszać. Nic się więc nie stanie, jeśli wlejecie takie paliwo do swojego baku. W niektórych krajach zachodu kierowcy już z takiego paliwa korzystają.

Benzyna E10 - dlaczego może być szkodliwa?

W układach paliwowych niekompatybilnych z benzyną E10, etanol może wpływać negatywnie na uszczelnienia. Poza tym alkohol ma właściwości higroskopijne, co oznacza niewielką ilość wody, która może spowodować utlenianie się aluminium.

Benzyna E10 - które samochody można nią tankować?

Wymienimy teraz marki i modele, które mogą jeździć bez obaw na E10 oraz te, przy których trzeba uważać. Zdajemy się na znacznie mądrzejszych od siebie i opieramy się na liście najpopularniejszych marek w Europie, którą przygotowało Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA). Tym ekspertom można zaufać. Kierowcy, których marek nie muszą się obawiać?

BMW - wszystkie samochody marki mogą jeździć na E10.

- wszystkie samochody marki mogą jeździć na E10. MINI - tak samo wszystkie mini wyprodukowane pod skrzydłami Bawarczyków nie mają problemu z E10. Marka wróciła w 2000 r.

- tak samo wszystkie mini wyprodukowane pod skrzydłami Bawarczyków nie mają problemu z E10. Marka wróciła w 2000 r. Rolls-Royce - tutaj też nie powinno być kłopotów. Każdy model po 2003 r. może jeździć na E10.

- tutaj też nie powinno być kłopotów. Każdy model po 2003 r. może jeździć na E10. Smart - producent nie podaje żadnych wyjątków

- producent nie podaje żadnych wyjątków Ford - wszystkie sprzedawane w Europie benzynowe fordy od 1992 r. bez problemu mogą jeździć na benzynie E10. Wyjątkiem jest Ford Mondeo 1.8 SCI z lat 2003 - 2007.

- wszystkie sprzedawane w Europie benzynowe fordy od 1992 r. bez problemu mogą jeździć na benzynie E10. Wyjątkiem jest Ford Mondeo 1.8 SCI z lat 2003 - 2007. Jaguar - Brytyjczycy podają, że E10 jest bezpieczne dla wszystkich jaguarów produkowanych od 1992 r.

- Brytyjczycy podają, że E10 jest bezpieczne dla wszystkich jaguarów produkowanych od 1992 r. Land Rover - w tej marce nie musicie się niczym przejmować, jeśli macie auto po 1996 r.

- w tej marce nie musicie się niczym przejmować, jeśli macie auto po 1996 r. Honda - E10 jest bezpieczne dla hond z z silnikami benzynowymi z elektronicznym wtryskiem paliwa (HONDA PGM-FI)

- E10 jest bezpieczne dla hond z z silnikami benzynowymi z elektronicznym wtryskiem paliwa (HONDA PGM-FI) Hyundai - wszystkie europejskie hyundaie mogą jeździć na E10

- wszystkie europejskie hyundaie mogą jeździć na E10 Kia - identycznie w przypadku kii. Sprzedawane w Europie modele były i są przystosowane

- identycznie w przypadku kii. Sprzedawane w Europie modele były i są przystosowane Peugeot, Citroen i DS - wszystkie samochody z silnikami benzynowymi grupy wyprodukowane po 1 stycznia 2000 r. są przystosowane do E10

- wszystkie samochody z silnikami benzynowymi grupy wyprodukowane po 1 stycznia 2000 r. są przystosowane do E10 Dacia - Wszystkie samochody rumuńskiej marki są dostosowane do paliwa E10.

- Wszystkie samochody rumuńskiej marki są dostosowane do paliwa E10. Volvo - Na E10 mogą jeździć wszystkie samochody wyprodukowane po 1976 r. Jako wyjątek podano S40/V40 z jednostką 1.8 GDI z bezpośrednim wtryskiem paliwa.

- Na E10 mogą jeździć wszystkie samochody wyprodukowane po 1976 r. Jako wyjątek podano S40/V40 z jednostką 1.8 GDI z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Nissan - wszystkie auta od 2000 r. mogą jeździć na E10

- wszystkie auta od 2000 r. mogą jeździć na E10 Mazda - tutaj data graniczna to 2002 r.

- tutaj data graniczna to 2002 r. Maybach - to na pewno ucieszy naszych czytelników, Maybachy też można tankować E10 bez obaw

- to na pewno ucieszy naszych czytelników, Maybachy też można tankować E10 bez obaw Mitsubishi - Japończycy ostrzegają przed silnikami z bezpośrednim wtryskiem paliwa sprzed 2007 roku

- Japończycy ostrzegają przed silnikami z bezpośrednim wtryskiem paliwa sprzed 2007 roku Skoda - wszystkie silniki benzynowe są gotowe na E10 poza 1.3 OHV o mocy 40 lub 50 kW montowanym w Felicii

- wszystkie silniki benzynowe są gotowe na E10 poza 1.3 OHV o mocy 40 lub 50 kW montowanym w Felicii Subaru - subaru po 1991 r. jest przystosowane do E10

- subaru po 1991 r. jest przystosowane do E10 Suzuki - wszystkie aktualne modele mogą jeździć na E10. Starsze? Japończycy odsyłają do instrukcji.

- wszystkie aktualne modele mogą jeździć na E10. Starsze? Japończycy odsyłają do instrukcji. Toyota - wszystkie toyoty na europejski rynek wyprodukowane po styczniu 1998 r. mogą korzystać z E10. Są tylko dwa wyjątki. Avensis z 2.0 1AZ-FSE oraz Avensisa 2.4 2AZ-FSE. Powstawały od lipca 2000 do października 2008.

Teraz przejdziemy do marek, przy których Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów podaje więcej wyjątków. Zaczniemy od bardzo popularnej w Polsce grupy VAG.

Volkswagen - benzyna E10. Producent ostrzega przed E10 użytkowników następujących samochodów:

Lupo 1.4 77 kW (od 08.2000 to 11.2003), Polo 1.4 FSI 63 kW (01.2002 do 06.2006),

Golf IV 1.6 FSI 81 kW (11.2001 do 05.2004), Golf IV Variant 1.6 FSI 81 kW (10.2001 do 10.2006),

Bora 1.6 FSI 81 kW (10.2001 do 09.2005), Bora Variant 1.6 FSI 81 kW (10.2001 do 09.2005),

Golf V 1.4 FSI 66 kW (11.2003 do 11.2004), Golf V 1.6 FSI 85 kW (08.2003 do 05.2004), Golf V 2.0 FSI 110 kW (01.2004 do 05.2004),

Touran 1.6 FSI 85 kW (11.2002 do 05.2004), Touran 2.0 FSI 110 kW (10.2003 do 05.2004).

Seat - benzyna E10. Lista wyjątków:

Do korzystania z benzyny E10 przystosowane są wszystkie silniki benzynowe.

Altea 2.0 FSI 110 kW (od 05.2004 r. do 11.2005 r.), Leon 2.0 FSI 110 kW (od 07.2005 do 11.2006 r.), Toledo 2.0 FSI 110 kW (od 09.2004 do 11.2005 r.).

Audi - benzyna E10. Lista wyjątków:

Do korzystania z benzyny E10 przystosowane są wszystkie silniki benzynowe.

Oprócz następujących modeli: A2 1.6 FSI (2003–2005), A3 1.6 FSI (2004), A3 2.0 FSI (2004), A4 2.0 FSI (2003–2004)., A4 sedan z lat 2001–2008 oraz A4 Avant z lat 2002–2008 fabrycznie wyposażonych w ogrzewanie postojowe.

Paliwa Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Mercedes - benzyna E10

Mercedes ostrzega przed tankowaniem E10 do C200 CGI (W203), CLK 200 CGI series (C209) z lat 2002 – 2005. Uważać muszą też posiadacze aut z gaźnikiem i tych niewyposażonych w trójdrożny katalizator. To starsze samochody marki.

Lexus - benzyna E10

Wszystkie samochody marki na europejski rynek wyprodukowane po styczniu 1998 r. mogą korzystać z E10. Wyjątki są trzy. IS250 2.5 V6 4GR-FSE (sierpień 2005 - wrzesień 2007), GS300 3.0 V6 3GR-FSE (styczeń 2005 - wrzesień 2007) oraz LS460 4.6 V8 1UR-FSE (sierpień 2006 - wrzesień 2007).

Renault - benzyna E10

Na liście przesłanej ACEA podano jako wyjątki podano Renault 19, Megane 1 z silnikiem 2.0 F54R 700 oraz 740 i Lagunę 2 z silnikiem 2.0 F5R 782.

Druga lista wyjątków to modele produkowane w latach 1 stycznia 2000 i 31 grudnia 2002: Laguna 2 2.0F4R 764 Turbo, Laguna 2 2.0 F4R 765 Turbo, Espace 4 2.0F4R 790 Turbo, Espace 4 2.0 l F4R 794 Turbo, Velsatis 2.0 l F4R 762 Turbo, Velsatis 2.0 F4R 763 Turbo, Avantime 2.0 l F4R 760 Turbo, Avantime 2.0 F4R 761 Turbo.

Fiat - benzyna E10

Z benzyną E10 nie będą miały problemy fiaty produkowane od 2000 r. i spełniające Euro 3.

Producent dostarczył ACEA listę wyjątków: Barchetta: 1.8 16V, Bravo/Brava (182): 1.6 16V, Doblo: 1.6 16V, Marea: 1.6 16V, 2.0 16V, Multipla: 1.6 16V, Palio: 1.6 16V, Punto (188): 1.8 16V, Stilo: 1.6 16V (1.596 cm³), 1.8 16V, 2.4 20V.

Alfa Romeo - benzyna E10

Producent podaje, że bezpieczne są samochody wyprodukowane po 1 stycznia 2011. Wymienia też samochody z silnikami benzynowymi, które można tankować E10: MiTo, Giulietta,159: 1.8 16V, 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, Brera: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, Spider: 1.8 TBi 16V, 3.2 JTS V6, 8C: 4.7 32V

Jeep - benzyna E10