Odcinkowy pomiar prędkości na S2 w Warszawie. Kilkanaście tys. mandatów w 2023 r.

O drogach i mandatach piszemy regularnie na stronie głównej gazeta.pl. Kierowców jeżdżących po obwodnicy Warszawy dyscyplinują aż trzy odcinkowe pomiary. Dwa stoją na północy na drodze ekspresowej S8. Po lewej stronie Wisły OPP działa na trzykilometrowym odcinku S8 Warszawa Konotopa-Bemowo, a po prawej stronie na S8 Warszawa Łabiszyńska-Piłsudskiego. Urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości działają także na południu stolicy. Od samego początku łapią kierowców w tunelu pod Ursynowem i są bardzo skuteczne.

Odcinkowy pomiar prędkości na S2 - gdzie jest, ile można jechać?

Odcinkowy pomiar prędkości na S2 działa w ponad dwukilometrowym tunelu pod Ursynowem. To ważna część Południowej Obwodnicy Warszawy, która znacznie usprawniła ruch. Nie trzeba już wjeżdżać do miasta i przebijać się przez zakorkowane ulice. Przed wjazdem do tunelu stoją wyraźne znaki, obwieszczające, że właśnie wjeżdżamy na fragment drogi ekspresowej objętej OPP. Ile można jechać w tunelu pod Warszawą?

W przeciwieństwie do S8, gdzie kierowcy samochodów osobowych mogą jechać 120 km/h w tunelu na S2 zdecydowano się na znaczne obniżenie limitu prędkości. W tunelu na S2 pod Ursynowem ograniczenie prędkości to 80 km/h. Kierowcy, którzy utrzymują wyższą średnią, muszą się liczyć, że dostaną mandat. Jak działa OPP? Urządzenie zarejestruje dokładny czas, kiedy wjechaliście i czas, kiedy go opuściliście. Na tej podstawie wyliczy średnią, z jaką się poruszaliście. To na jej podstawie wystawiany jest potem mandat. Na S2 nie powinna przekroczyć 80 km/h.

Odcinkowy pomiar prędkości na S2 - ile mandatów wystawiono?

Niedawno poprosiliśmy o dokładne statystyki odcinkowych pomiarów prędkości w 2023 r. Okazało się, że urządzenia w tunelu na S2 są jednymi z najbardziej zapracowanych w całym kraju. W pierwszym półroczu OPP zarejestrował ponad 12 tysięcy wykroczeń. Okazuje się, że kierowcy znacznie bardziej spieszą się, jadąc na zachód. To ponad tysiąc wykroczeń różnicy.

Wykroczenia w tunelu S2 w kierunku Poznania: 6 744

Wykroczenia w tunelu S2 w kierunku węzła Zakręt: 5 524

Odcinkowy pomiar prędkości - mandaty za prędkość w 2023 r.

Jak dużo płacą kierowcy za przekraczanie prędkości na S2. O rekordowych średnich i mandatach z końcówki rozpiski słyszymy zwykle na samym początku działania OPP. To na tyle skuteczna broń, że kierowcy szybko uczą się zdejmować nogę z gazu. Często nawet widać, że na objętych monitoringiem odcinkach pojazdy jeżdżą wyraźnie wolniej niż mogą. Działa tu nieuchronność kary. Odcinkowy pomiar prędkości trudno oszukać, a nowy taryfikator ostudza zapędy kierowców. Po czasie większość z nich wpada na małym przekroczeniu prędkości.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny,

o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne,

o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne,

o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

o 31–40 km/h – mandat 800 zł i 9 punktów karnych,

o 41–50 km/h – mandat 1000 zł i 11 punktów karnych,

o 51–60 km/h – mandat 1500 zł i 13 punktów karnych,

o 61–70 km/h – mandat 2000 zł i 14 punktów karnych,

o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.