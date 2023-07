Metoda kradzieży na kod QR na parkometrze. Uwaga, kierowcy, nowy sposób oszustów

Na niektórych krakowskich parkomatach pojawiły się naklejki zachęcające do płatności za parkowanie z wykorzystaniem kodów QR. Jest to oszustwo, które objęte zostało już policyjnym dochodzeniem

- ostrzega na swojej oficjalnej stronie internetowej Kraków. To komunikat z piątku 14 lipca, a więc bardzo świeży. Nie wiadomo, na ilu parkometrach umieszczono takie naklejki i ilu kierowców wpadło w pułapkę. Urzędnicy podają, że Zarząd Dróg Miasta Krakowa usunie naklejki, po zabezpieczeniu śladów przez policję. Więcej informacji dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

Oszustwo na kody QR - co robić?

Jeśli zauważycie podejrzane naklejki, to ich nie zrywajcie. Urząd apeluje, żeby je zostawić, a sprawę zgłosić pod numer 12 616 71 77 lub 12 616 75 55. Policja będzie szukać dowodów, żeby ukrócić działanie nowej szajki.

Uwaga, kierowcy. Metoda oszustwa na kod QR może być bardzo skuteczna właśnie w wakacje. Kraków to ogromna turystyczna atrakcja w naszym kraju. Przyjeżdżają tu i Polacy, i masy turystów zza granicy. Kod QR na parkometrze kusi. Wydaje się, że zeskanowanie kodu będzie najprostszym sposobem na wykupienie biletu parkingowego. To błąd. Za parkowanie w strefach parkowania w Polsce płaci się inaczej. Zeskanowanie kodu to prosta droga do kłopotów. Zostaniemy przeniesieni na niebezpieczną stronę postawioną przez złodziei. W najlepszym przypadku przepadnie nam kwota, którą wpłacimy za wirtualny parkingowy kwitek. Są i gorsze - zainfekowanie telefonu albo przejęcie większych pieniędzy z konta.

Strefa płatnego parkowania w Krakowie - jak zapłacić?

Na pewno nie kodem QR. To podpucha. Jeśli chcecie to zrobić telefonem, to skorzystajcie z autoryzowanych aplikacji. Miasto Kraków podaje, że zakup biletu umożliwiają: skycash, anypark.pl, mobilet, mpay, electronicparking, cityparkapp, flowbird, mka.malopolska. Bardzo prawdopodobne, że usługa płacenia za parkowanie w strefie jest wbudowana w waszą bankową aplikację. To również bezpieczny sposób płatności.

Zapłacić można też w samym parkometrze. W parkomatach wyposażonych w klawiaturę numeryczną lub panel dotykowy wymagane jest wpisanie prawidłowego numeru rejestracyjnego zaparkowanego samochodu. Przy słupku zapłacicie na dwa sposoby;

przy użyciu monet o nominałach 1 zł, 2 zł i 5 zł (uwaga, urządzenia nie wydają reszty)

kartami zbliżeniowymi typu PayPass, PayWave w następujących sektorach: A2, A4, A6, A13, A20, B5, B10, B12, B30, C15 – we wszystkich parkomatach; A3, C7, C8, C9, C16, C21, C22 – w wybranych urządzeniach.

Metoda kradzieży na kod QR na parkometrze - jak się bronić?

Sprawę nagłośnił Kraków, ale wcale się nie zdziwimy, jeśli na taki sposób wpadli lub wpadną oszuści z innych miast. Pomysł jest naprawdę genialny. Wyciągnięcie telefonu i zeskanowanie kodu QR wydaje się bardzo wygodne. Na to liczą właśnie oszuści. Obroną przed taką pułapką jest stała czujność. To podstawy bezpieczeństwa w naszym cyfrowym świecie. Nie skanujemy nieznanych kodów i nie klikamy w nieznane linki. Na każdym kroku ktoś czeka na chwilę nieuwagi. Jeśli macie zapłacić za parkowanie w obcym mieście, to zawsze sprawdźcie, jak to zrobić na oficjalnej stronie danej miejscowości. Podkreślamy jeszcze raz - na pewno nie skanujcie kodów QR.