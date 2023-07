Takie wnętrze ma nowy Volkswagen Passat Variant 2024. Wielki ekran i ogromny bagażnik

Zupełnie nowy Volkswagen Passat będzie powstawał jedynie z nadwoziem kombi, co już dawno zostało oficjalnie potwierdzone. W przypadku tego auta, produkcja seryjna zostanie zlokalizowana w nowym miejscu, a dokładnie w zakładach Grupy Volkswagen w Bratysławie na Słowacji. To właśnie tam Passat kombi będzie budowany obok czwartej generacji modelu Superb, z którym niemiecki klasyk w nowym wydaniu podzieli większość rozwiązań. W salonach sprzedaży auto zaparkuje w pierwszym kwartale 2024 roku. Więcej o nowych samochodach piszemy na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Jeszcze większy Volkswagen Passat Variant

Okazuje się, że rodzinny samochód o klasycznym wydłużonym nadwoziu, otrzyma imponujące rozmiary. Nowy Volkswagen Passat Variant oparty o platformę MQB EVO, będzie długi na 4917 mm (+144 mm względem poprzednika), wysokość urośnie o 7 mm do poziomu 1482 mm, a szerokość zwiększy się o 20 mm do 1852 mm. Przyrost rozstawu osi to aż 50 mm (2840 mm), co bezpośrednio ma przyczynić się na zwiększenie przestrzeni w kabinie i wzrost komfortu jazdy, szczególnie w przypadku pasażerów z tyłu.

Jeździłem nowym Volkswagenem Tiguanem. O SUV-a możecie być spokojni

Dziewiąta generacja jednego z najbardziej udanych samochodów średniej wielkości na świecie, nie zawiedzie użytkowników ceniących ten model za wielki bagażnik. Wraz ze wzrostem nadwozia, poprawiła się pojemność kufra. Przestrzeń załadunkowa ma o 40 litrów więcej, co w konsekwencji daje 690 litrów do wysokości rolety. Po złożeniu oparć kanapy obszar rośnie do 1920 litrów (+140 l).

Nowy Volkswagen Passat Variant Fot. Volkswagen

Dziewiąta generacja Passata z zupełnie nowym wnętrzem

Przyglądając się wnętrzu widzimy zupełnie nową architekturę. Passat Variant otrzymał kokpit bardzo przypominający rozwiązanie zastosowane w Volkswagenie ID.7. Zupełnie nowy jest system informacyjno-rozrywkowy, który w standardzie otrzyma górujący na szczycie konsoli ekran o przekątnej 12,9", a w opcji wyświetlacz o przekątnej 15". Podświetlane suwaki dotykowe znajdują się pod wyświetlaczem systemu audio-nawigacyjnego i służą do regulacji funkcji, takich jak temperatura wnętrza i głośność radia czy odtwarzanej muzyki.

Niemcy publikując informacje o samochodzie podają, że opcjonalnie Volkswagen zaoferuje nowy wyświetlacz przezierny, który wyświetla dane na przedniej szybie. Ponadto wielofunkcyjna kierownica zachowa przyciski, aby obsługa była łatwiejsza. Fotele przednie ergoActive z regulacją do 14 pozycji, będą dostępne jako opcja. W fotelach dostępne będą także funkcje masażu i wentylacji. Jakość wykończenia kabiny ma prezentować jeszcze wyższy poziom. Za oświetlenie w topowych wersjach auta będzie odpowiadać nowa generacja reflektorów matrycowych IQ.LIGHT LED. Z tyłu zespół świateł będzie tworzyć przeprowadzony przez cały tył pas oświetlenia LED.

Wnętrze dziewiątej generacji Volkswagena Passata Fot. Volkswagen

Twórcy Passata obiecują, że będzie jeszcze bardziej komfortowy

Na wyższy komfort jazdy oraz bardziej bezpośrednie poczucie prowadzenia, wpłynie zwiększona sztywność pochylenia i większa siła poprzeczna kierowania czterowahaczową tylną osią (zwiększona stabilność tylnej osi, a tym samym większe bezpieczeństwo jazdy), nowy elektromechaniczny układ kierowniczy, zmodyfikowane stabilizatory i amortyzatory. Właściwości jezdne auta poprawiają bardziej bezpośrednie przełożenie układu kierowniczego i wspomniany już większy rozstaw osi.

Adaptacyjna kontrola podwozia również uległa udoskonaleniu. Opcjonalny system DCC Pro z dwuzaworowymi amortyzatorami stale reaguje na nawierzchnię drogi i sytuację na drodze, biorąc pod uwagę takie parametry, jak manewry kierowania, hamowania i przyspieszania. Tłumienie jest obliczane dla każdego koła i regulowane w amortyzatorach w ułamkach sekundy. Kierowca będzie mógł dostosować DCC do indywidualnych preferencji – od bardzo wygodnego po bardzo sportowy. Częścią wyposażenia standardowego będzie "Menedżer dynamiki pojazdu", który zadebiutował w Golfie GTI. System kontroluje funkcje elektronicznych blokad mechanizmu różnicowego (XDS) oraz sterowanych amortyzatorów w systemie DCC Pro.

Nowy Volkswagen Passat Variant Fot. Volkswagen

Nowy Passat Variant 2024 z różnymi rodzajami napędu

Pod maskę Passata trafią turbodoładowane silniki wysokoprężne, turbodoładowane motory benzynowe, a także jednostki z układem miękkiej hybrydy oraz jednostki z systemami hybrydowymi typu plug-in. Producent w informacji prasowej wylicza, że będą to: TDI, TSI, eTSI i eHybrid. Napęd na cztery koła również się pojawi. Zasięg elektryczny nowych napędów hybrydowych typu plug-in został zwiększony do 100 kilometrów. Ponadto ładowanie prądem przemiennym będzie szybsze we wszystkich wersjach eHybrid, a ładowanie prądem stałym będzie możliwe po raz pierwszy w standardzie.

Oto Volkswagen ID.7 - limuzyna stworzona z myślą o długich dystansach

Łatwo przewidzieć, że dziewiąta generacja to będzie ostatni Volkswagen Passat zbudowany według klasycznego podejścia do konstrukcji samochodu. Sedan już uległ kasacji, a zastąpił go w pełni elektryczny Volkswagen ID.7. Do tej pory w 50-letniej historii Passata, model ten powstał w ponad 30 milionach egzemplarzy. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.