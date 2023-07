Byliśmy na otwarciu EKO wiaty przystankowej. Lubią ją ptaki, pszczoły i drzewa

O ekologii i środowisku piszemy codziennie na stronie głównej gazeta.pl. Z ekologicznych wiat korzystam już od dłuższego czasu, ponieważ w moim rejonie Dolnego Mokotowa ostatnio stały się dość powszechnym widokiem. Zauważyłem od razu, że "coś jest nie tak", kiedy przyszedłem na swój przystanek, a na dachu zobaczyłem łąkę. Uśmiechnąłem się, bo okolica staje się coraz zieleńsza. Najlepszym przykładem może być ogromna arteria, która przemienia się właśnie w przepiękną aleję drzew. Chodzi mi oczywiście o ul. Dolina Służewiecka i al. Sikorskiego. Trawniki na przystankach wziąłem więc za kolejny etap upiękniania mojej dzielnicy.

Za wiatami jednak kryje się coś więcej niż tylko wizualna strona przystanków. I przekonaliśmy o tym dzisiaj. Właśnie wróciliśmy z otwarcia setnej EKO wiaty w Polsce, w tym pięćdziesiątej w Warszawie. Przy okazji poznaliśmy trochę liczb. Jeśli lubicie ciekawostki, to zachęcamy do dalszej części artykułu. Znajdziecie ich tam dużo.

Co dają EKO wiaty? Kilka liczb

- Budowa EKO wiat z zielonymi dachami i energooszczędnym oświetleniem to realny wymiar realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, która przejawia się m.in. w redukcji śladu węglowego, retencji wody, ochrony bioróżnorodności, czy reklamie połączonej z sadzeniem drzew - tłumaczą sami twórcy wiat, które stają w polskich miastach. Nuda, prawda? Jednak te słowa popierają konkretnymi liczbami, a te już naprawdę działają na wyobraźnię:

73 tony CO2 mniej w atmosferze – czyli tyle, ile w ciągu roku oczyszcza powietrze aż 12 416 drzew

1034 hektolitry wody deszczowej zatrzymanej w mieście

108 000 godzin stołówki dla pszczół i innych owadów

1102 m2 bezpiecznej powierzchni dla ptaków

EKO wiaty stawiane przez AMS i partnerów to największe tego typu przedwsięzięcie w naszej części Europy. Na tu i teraz jest ich okrągła setka, z czego równo połowa znajduje się w Warszawie. Możemy się jednak spodziewać, że te liczby szybko wzrosną. Zielone, pokryte dywanem rozchodnikowym dachy na przystankach komunikacji miejskiej, poprawiają mikroklimat i komfort miejskiej mobilności. Badnaie SW Research "EKObarometr" wskazuje, że 65 proc. Polaków uważa, że zielone dachy na przystankach i budynkach to dobry pomysł, który przyczyni się do wzrostu poziomu zieleni w miastach.

Nowoczesne przystanki to cześć tzw. inteligentnego miasta

Idea smart city to fundament naszych działań, nie tylko w teorii, lecz również w praktyce. W ramach prośrodowiskowej modernizacji systemu mebli miejskich łączymy rozwiązania reklamowe z duchem ekologii. Aktywizujemy lokalne społeczności, samorządy i biznes, podkreślając, jak ważne są wspólne działania, dające realny wpływ na otaczającą rzeczywistość i poprawiające komfort życia w mieście

– mówi Marek Kuzaka, prezes AMS. Oprócz AMS-u w projekt zaangażowane są Arla Foods i Samorząd Warszawski. Roman Jawczak z Arla Foods, licencjonowanego partnera Starbucks z kolei komentował:

Jednym z naszych głównych celów dotyczących zrównoważonego rozwoju jest konsekwentne minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko i docelowo osiągnięcie poziomu neutralnego. Prowadzenie działań reklamowych w oparciu o rozwiązania przyjazne środowisku i użyteczne dla mieszkańców – jak zielone przystanki, doskonale uzupełnia nasze dążenia do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla we wszystkich naszych globalnych działaniach

Wróćmy do ciekawostek. EKO wiata kontra zwykły przystanek

Wypadki, w których ptaki wlatują w szkło to niechlubne drugie miejsce na liście przyczyn śmierci ptaków przez działalność człowieka. Groźniejsza od szklanych pułapek jest tylko utrata siedlisk. Dlatego na wiatach widać tyle białych kropek. Zapobiegają one kolizjom ptaków. Zastosowany wzór został wybrany w oparciu o wiele badań i konsultacji.

Gwoździem programu jest oczywiście zielony dach. Zbierają wodę, redukują CO2, a także są idealnym środowiskiem dla małych zwierzątek. Dachy rozchodnikowe mogą stanowić siedliska dla małych zwierząt, owadów i ptaków, wspierając lokalną różnorodność biologiczną. Ponadto rośliny te wyróżnia długi okres kwitnienia i wysoka klasa miododajności – cały system zapewnia 108 000 godzin stołówki dla pszczół, motyli i innych bardzo potrzebnych w środowisku miejskim owadów.

EKO wiata przystankowa AMS fot. Filip Trusz

