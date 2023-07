Kierowca audi rs q8 manhart zginął na miejscu. Zamiast tablic rejestracyjnych napisy "Młoda Para"

Do tragicznego wypadku doszło niedzielny poranek w woj. zachodniomorskim. Chwilę po godz. 7 w miejscowości Dolice położonej 25 km od Stargardu sportowe audi rs q8 uderzyło w budynek stojący przy ul. Kolejowej tak mocno, że przebiło się przez mur do środka. Za kierownicą luksusowego auta, które zamiast tablic rejestracyjnych miało napisy "Młoda Para" siedział lokalny przedsiębiorca i właściciel stacji paliw w Gryfinie. 46-latek nie przeżył wypadku, a ranny pasażer samochodu został przetransportowany do szpitala.

W wypadku audi w Dolicach zginął kierowca, został ranny pasażer, a mieszkańcy stracili dom

Oprócz tego ewakuowano pięć osób mieszkających w zniszczonym budynku. Dwie z nich straciły dach na głową, więc gmina Dolice musiała zapewnić im lokal zastępczy. W akcji ratowniczej brały udział jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach i Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, ratownicy z Zespołu Ratownictwa Medycznego w Choszcznie, helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Pogotowie Energetyczne, Powiatowy Inspektorat Budowlany oraz policja.

Audi RS Q8 Manhart RQ 900 to bardzo drogi, szybki i rzadki samochód

Kontrowersje budzą zarówno okoliczności wypadku, jak i samochód, który brał w nim udział. Tragedia wydarzyła się w niedzielny poranek tuż po weselu. Samochód, który kilka godzin wcześniej wiózł młodą parę do ślubu, wciąż był przystrojony wstążkami, natomiast nie miał widocznych tablic rejestracyjnych. W dodatku chodzi o bardzo mocne, rzadkie i drogie auto. Oficjalne przyczyny wypadku nie są znane, ale na podstawie znanych informacji ludzie dopowiadają sobie okoliczności. Mówią o zbyt wysokiej prędkości, alkoholu i niebezpiecznej jeździe.

Faktem jest, że Audi RS Q8 Manhart RQ 900 to unikalna wersja sportowo-luksusowego SUV-a podrasowana przez niemieckiego tunera z Wuppertal do mocy przekraczającej 900 KM. Po kuracji wzmacniającej samochód przyspiesza do setki w 3,8 s i potrafi rozpędzić się do prędkości 305 km/h. Powstało tylko dziesięć egzemplarzy takich aut, a każdy kosztował 310 tys. euro, czyli niemal 1,4 mln zł. Podobno audi rs q8 manhart rq 900 z Gryfina było jedynym takim samochodem w Polsce. Opanowanie tak dużej mocy wymaga umiejętności, ale przede wszystkim sporej dozy zdrowego rozsądku.

Od początku wakacji w wypadkach drogowych zginęło już 88 osób. Policja apeluje o rozsądek

Niektórzy mówią, że kierowcy czarnego audi go zabrakło. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, ale już na podstawie jego skutków można być pewnym, że prędkość, z którą samochód uderzył w budynek, była wysoka. Mieszkańcy Dolic twierdzą, że na zakręcie tuż przed przejazdem kolejowym już w przeszłości często zdarzały się niebezpieczne wypadki. Policja apeluje do kierowców w całej Polsce o ostrożną jazdę. Wakacje dopiero się zaczęły, a w wypadkach drogowych już zginęło 88 osób. Tylko w czasie minionej doby doszło do siedmiu wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Jednym z nich był ten w Dolicach.