Kierowczyni skody dostała 15 pkt. karnych i 2000 zł mandatu. Nie chciało się poczekać

O bezpieczeństwie w ruchu drogowym piszemy codziennie na stronie głównej gazeta.pl. Policjanci ze Zgorzelca postanowili nagłośnić wyczyn pewnej kierowczyni, której bardzo się spieszyło. Na tyle, że zignorowała czerwone światło na przejeździe kolejowym. To jedna z najniebezpieczniejszych sytuacji na drodze, policjanci, którzy akurat za nią jechali i wszystko nagrywali wideorejestratorem błyskawicznie ją zatrzymali. Kara była bardzo surowa.

Skoda wjeżdża na przejazd kolejowy na czerwonym świetle

Zdarzenia drogowego, do których dochodzi na przejazdach kolejowych, bardzo często są tragiczne w skutkach. Niestety są kierujący, którzy lekceważą obowiązujące przepisy. Takie nieodpowiedzialne zachowanie zarejestrowali policjanci ze zgorzeleckiej grupy SPEED

- czytamy w oficjalnym komunikacie. 46-letnia kierowczyni skody wjechała na przejazd kolejowy, pomimo czerwonego sygnału nadawanego przez sygnalizator. Za to wykroczenie 46-letnia mieszkanka powiatu żagańskiego została ukarana mandatem w wysokości 2 tysięcy złotych oraz otrzymała 15 punktów karnych. Policja nagłośniła sprawę, żeby przypomnieć, jak niebezpieczne są wykroczenia na przejazdach kolejowych. Nadjeżdżający pociąg nie ma możliwości natychmiastowego zahamowania, a samochód osobowy nie ma z nim żadnych szans.

Policja radzi. Jak się zachować na przejazdach kolejowych?

Z okazji wyczynu 46-letniej kobiety policja przygotowała krótką listę najważniejszych zachowań każdego kierowcy, który zbliża się do przejazdu kolejowego:

zbliżając się do przejazdu kolejowego, czy przejeżdżając przez niego, zachowaj szczególną ostrożność,

przed wjechaniem na tory upewnij się czy nie zbliża się pojazd szynowy,

wjazd na przejazd jest dozwolony dopiero w momencie całkowitego podniesienia się rogatek i wyłączenia sygnalizacji przejazdowej,

jedź z taką prędkością, abyś w każdej chwili mógł zatrzymać pojazd,

w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usuń go z torowiska, a jeżeli to niemożliwe szybko opuść pojazd.

Przejazd kolejowy - mandaty w 2023 r.

Wjazd na przejazd kolejowy w momencie, gdy zapory są już opuszczone, ich opuszczanie się rozpoczęło lub gdy ich podnoszenie się nie zakończyło,

wjazd na przejazd kolejowy, gdy sygnalizator pokazuje czerwone światło,

wjazd na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,

są karane mandatem w wysokości 2 tys. zł. Nie ma widełek - to zawsze 2 tys. zł. To właśnie za to wykroczenie policjanci karzą kierowców. Działa tu system podwójnych kar, a to oznacza to, że jeśli kierowca w ciągu dwóch lat od chwili popełnienia pierwszego wykroczenia popełni je drugi raz, kara zostanie podwojona. Recydywiści zapłacą aż cztery tysiące złotych