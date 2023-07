Mandaty dla kierowców w Chorwacji. Są teraz w euro, a nasze 2500 zł wygląda śmiesznie

O wakacjach w 2023 roku piszemy więcej na stronie głównej gazeta.pl. Powoli oswajamy się z bardzo dotkliwymi karami dla kierowców, które działają u nas od zeszłego roku. Taryfikator mandatów zaostrzono w 2022 r., a mandaty za prędkość w Polsce wahają się od 50 do nawet 2500 złotych. Piraci drogowi recydywiści muszą się liczyć z podwojeniem najwyższych mandatów. W niektórych przypadkach można dostać więc nawet 5000 złotych mandatu za prędkość. Na tle Chorwacji to... wciąż mało. Zebraliśmy najważniejsze zasady i kary dla kierowców.

Chorwacja. Obowiązkowe wyposażenie samochodu

Każdy kierowca w Polsce musi ze sobą wozić dwie rzeczy: gaśnicę oraz trójkąt ostrzegawczy. Policjant może je sprawdzić podczas kontroli, a ewentualny ich brak - może skończyć się mandatem nawet w wysokości trzech tysięcy złotych. Apteczka czy kamizelka ostrzegawcza nie są wymagane, choć polecamy je zawsze w samochodzie wozić. W Chorwacji obowiązkowe wyposażenie samochodu to gaśnica, trójkąt oraz kamizelki odblaskowe dla kierowcy i pasażerów. Teoretycznie możemy jeździć po Europie samochodem spełniającym polskie przepisy i nie przejmować się w zakresie wyposażenia tymi zagranicznymi. Zalecamy jednak wrzucić do auta kamizelki. Znacznie poprawią wasze bezpieczeństwo.

Chorwacja. Ile można mieć promili?

W Polsce kierowca może mieć maksymalnie 0,2 promila. Dla starszych i bardziej doświadczonych kierowców Chorwaci są dużo bardziej wyrozumiali. Kierowcy powyżej 25. roku życia mogą mieć w Chorwacji 0,5 promila. Młodsi w ogóle nie mogą mieć alkoholu we krwi, dla nich limit to okrągłe 0,0 promila.

Zaoszczędzili na hotelu przy autostradzie. Więcej wydali na mandat

Chorwacja. Limity prędkości

Polski kierowca musi w Chorwacji trochę zwolnić. W terenie zabudowanym i na drogach krajowych można tam jeździć dokładnie tak jak u nas. Za to na drogach szybkiego ruchu chorwackie limity prędkości są niższe o 10 km/h. Tak szybko można jeździć po Chorwacji:

teren zabudowany - 50 km/h

poza terenem zabudowanym - 90 km/h

drogi ekspresowe - 110 km/h

autostrady - 130 km/h

Chorwacja. Mandaty za prędkość

Chorwacja przeszła na euro, ale do końca roku kwoty mandatów podawane są i w kunach, i euro. Warto zwrócić uwagę, że chorwacki taryfikator mandatów daje policjantowi spore pole do popisu przy rażącym łamaniu przepisów. Stawki nie są konkretnie ustalone jak w Polsce, widełki są naprawdę spore. Mandaty za prędkość w Chorwacji. Przeliczamy na złotówki po kursie z 4 lipca 2023 r.

Przekroczenie prędkości do 10 km/h - 40 euro mandatu, czyli 177 zł

10-20 km/h - 67 euro ( 297 zł )

) 20-30 km/h - 132 euro ( 585 zł )

) 30-50 km/h - 400-900 euro ( od 1772 do 3990 zł )

) powyżej 50 km/h- 1,3-2,6 tysiąca euro (od 5760 do 11520 zł)

Opłaty za drogi w Europie 2023. Lepiej wiedzieć, Ile kosztują winiety

Chorwacja - przepisy dla kierowców. Co jeszcze warto wiedzieć?

Do plecaka wrzućcie prawo jazdy, ważne ubezpieczenie OC oraz dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem. mObywatel niekoniecznie pomoże podczas kontroli. Pamiętajcie o obowiązku jazdy w pasach, który dotyczy kierowcy i pasażerów, ale to przecież znamy z polskich dróg. Jeśli podróżujecie z dziećmi, to te do 12. roku życia nie mogą podróżować z przodu, a policjanci sprawdzą czy dziecko jedzie w odpowiednim foteliku.