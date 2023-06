W Polsce powstaje autostrada dla czołgów. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami

Autostrada A2 - najważniejsze informacje

Autostrada A2 ma połączyć zachodnią granicę ze wschodnią. Docelowo ma mieć prawie 660 km, a już zbudowano ponad 520 km. Autostrada Wolności biegnie przez kilka województwa: lubuskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Najważniejsze miasta przy trasie to Poznań, Łódź i Warszawa. Na zachód od Warszawy cała A2 jest już gotowa, a drogowcy przymierzają się do poszerzenia zatłoczonego odcinka między stolicą a Łodzią, z kolei na wschodzie trwają prace nad dociągnięciem drogi do przejścia granicznego w Kukurykach. Autostradę A2 czeka jednak jeszcze jedno duże przedsięwzięcie.

Autostrada A2, czyli autostrada pancerna

O drogach w Polsce piszemy regularnie na stronie głównej gazeta.pl. Autostrada A2 ma się już niedługo stać "autostradą pancerną". Już zapowiedziano przebudowę kilku mostów i wiaduktów Autostrady Wolności. Oficjalnym powodem jest "zachowanie wysokich standardów infrastruktury drogowej". Prace już trwają. Drogowcy wzięli się za wiadukt na A2 w okolicy Wrześni, modernizują także most w Słupcy.

W efekcie prowadzonych prac wzmocnione zostaną posadowienia obiektów, wzmocnione lub wybudowane nowe podpory, jak również powstaną zupełnie nowe konstrukcje przęseł. Pozwoli to na dostosowanie nośności przebudowywanych obiektów mostowych oraz ich parametrów konstrukcyjno-geometrycznych do aktualnych wymogów przepisów techniczno-budowlanych, m.in. w zakresie nośności: klasa I oraz obciążenie pojazdami specjalnymi według klasy MLC

Inwestycja została tak zaplanowana, aby poprawić klasę nośności obiektów, zapewniając bezpieczny przejazd także dla najcięższych i najbardziej wymagających pojazdów

- czytamy na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Eksperci zwracają uwagę, że kluczowy dla przebudowy jest skrót MLC. To Military Load Classification, a więc terminologia używana przez NATO. Wszystkie obiekty mostowe na autostradzie A2 w tym regionie mają mieć docelowo nośność brutto 130 ton. Motoryzacja.interia.pl zwraca uwagę, że szybki remont A2 zbiega się w czasie z ogłoszeniem utworzenia w Poznaniu Centrum Kompetencyjnego do obsługi czołgów Abrams. Abramsy mają być częścią naszych sił pancernych. Wojsko Polskie zamówiło 250 takich czołgów. W najlżejszej wersji Abrams waży minimum 55 ton, a do tego trzeba dodać jeszcze masę specjalnego ciągnika do przewozu broni pancernej. Transport tak ciężkich czołgów to wyzwanie także dla infrastruktury.

Autostrada A2 - utrudnienia. Co z kierowcami?

Autostrada dla czołgów to ciekawostka, ale i utrudnienia dla kierowców. Zwłaszcza, że remont rozpoczęto w wakacje, a A2 to bardzo ważna trasa. Na szczęście modernizację zaplanowano z głową. Pomimo budowy ruch pojazdów na autostradzie będzie utrzymany. W pierwszym etapie prace będą realizowane na jezdniach południowych, w kierunku Warszawy, a ruch pojazdów zostanie przełożony na jezdnię północną. Z uwagi na prowadzone prace będzie również konieczne wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na DK 92, która przebiega pod wiaduktem WA39/WA39a (209 km A2). Mając na uwadze minimalizację utrudnień dla kierowców, prace zostały podzielone na etapy.

