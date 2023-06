Limity prędkości na drogach szybkiego ruchu. Haczyk na ekspresówkach

Więcej na temat przepisowych ograniczeń na polskich drogach opowiadamy w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Limity prędkości na drogach szybkiego ruchu są dwa? Taki sposób myślenia oznacza poważny błąd. Po pierwsze dlatego, że drogi szybkiego ruchu wbrew pozorom dzielą się nie na dwa, a trzy typy. Rozróżniamy bowiem dwa rodzaje dróg ekspresowych – to szczególna pułapka na kierowców. Po drugie dlatego, że ograniczenie prędkości zależy od typu pojazdu. Aby zestawienie stało się możliwie najbardziej przejrzyste, poniżej przygotowaliśmy kilka list. Te pomogą kierowcom podczas wakacyjnych wyjazdów.

Ograniczenia prędkości na drogach szybkiego ruchu w Polsce

Ograniczenie prędkości i auta o DMC do 3,5 tony, w tym motocykle:

drogi krajowe – 90 km/h,

drogi krajowe dwujezdniowe (co najmniej dwa pasy w każdym kierunku) – 100 km/h,

droga ekspresowa jednojezdniowa – 100 km/h,

droga ekspresowa dwujezdniowa – 120 km/h,

autostrada – 140 km/h.

Ograniczenie prędkości i auta o DMC do 3,5 tony z przyczepą:

drogi krajowe – 70 km/h,

drogi krajowe dwujezdniowe (co najmniej dwa pasy w każdym kierunku) – 80 km/h,

droga ekspresowa jednojezdniowa – 80 km/h,

droga ekspresowa dwujezdniowa – 80 km/h,

autostrada – 80 km/h.

Ograniczenie prędkości i auta o DMC powyżej 3,5 tony:

drogi krajowe – 70 km/h,

drogi krajowe dwujezdniowe (co najmniej dwa pasy w każdym kierunku) – 80 km/h,

droga ekspresowa jednojezdniowa – 80 km/h,

droga ekspresowa dwujezdniowa – 80 km/h,

autostrada – 80 km/h.

Ograniczenie prędkości i autobusy:

Poniżej podane wartości dotyczą autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5 ustawy PoRD. Pojazd, który ich nie spełnia, ma ograniczenia prędkości wskazane w punkcie poprzednim

drogi krajowe – 70 km/h,

drogi krajowe dwujezdniowe (co najmniej dwa pasy w każdym kierunku) – 80 km/h,

droga ekspresowa jednojezdniowa – 100 km/h,

droga ekspresowa dwujezdniowa – 100 km/h,

autostrada – 100 km/h.

Ograniczenie prędkości i motorower:

drogi krajowe – 45 km/h,

drogi krajowe dwujezdniowe (co najmniej dwa pasy w każdym kierunku) – 45 km/h,

droga ekspresowa jednojezdniowa – zakaz ruchu,

droga ekspresowa dwujezdniowa – zakaz ruchu,

autostrada – zakaz ruchu.

Ograniczenie prędkości i ciągnik rolniczy:

drogi krajowe – 30 km/h,

drogi krajowe dwujezdniowe (co najmniej dwa pasy w każdym kierunku) – 30 km/h,

droga ekspresowa jednojezdniowa – zakaz ruchu,

droga ekspresowa dwujezdniowa – zakaz ruchu,

autostrada – zakaz ruchu.

Mandat za prędkość na drogach szybkiego ruchu w Polsce

Kierowcy podczas wakacyjnych wyjazdów powinni pilnować się powyższych limitów. Zwłaszcza że w okresie wzmożonych podróży na drogach pojawi się większa ilość policjantów. To raz. Dwa będą oni mniej ulgowo traktować wykroczenia. A za zbyt szybką jazdę grożą surowe mandaty. Przypominamy je poniżej.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–15 km/h – mandat 100 zł i 2 punkty karne,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 16–20 km/h – mandat 200 zł i 3 punkty karne,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–25 km/h – mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 26–30 km/h – mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31–40 km/h – mandat 800 zł i 9 punktów karnych,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h – mandat 1000 zł i 11 punktów karnych,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h – mandat 1500 zł i 13 punktów karnych,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61–70 km/h – mandat 2000 zł i 14 punktów karnych,

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 71 km/h i więcej – mandat 2500 zł i 15 punktów karnych.

W przypadku, w którym kierujący przekroczy dozwoloną prędkość o więcej niż 30 km/h, a do tego będzie to drugie tak poważne przekroczenie w ciągu ostatnich dwóch lat, policjanci zastosują warunki drogowej recydywy. To oznacza podwojenie wartości mandatu karnego.