Iga Świątek ambasadorką motoryzacyjnego giganta. "Pasujemy do siebie"

Iga Światek już od 4 kwietnia 2022 roku prowadzi w rankingu WTA, plasując się przed jej główną rywalką Aryną Sabalenką. Po kolejnym już zwycięstwie w rozgrywanym w Stuttgarcie turnieju WTA 500, gdzie główną nagrodą jest egzemplarz Porsche, sportsmenka postanowiła dołączyć do grona oficjalnych ambasadorów marki. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Iga Świątek ambasadorką Porsche.

O swojej decyzji Iga Świątek poinformowała za pomocą swojego konta na Instagramie: "Tak, tak... Po drugiej wygranej w Stuttgarcie wielu z Was pisało, że może to dobry moment, aby rozpocząć współpracę z Porsche i że wydaje się to bardzo naturalne dla mnie, bo lubię jeździć i widać, ile sprawia mi to radości. Zgadnijcie! Dołączyłam do grona Przyjaciół marki Porsche w Polsce. I nie oznacza to, że za rok nie będę walczyć o trzecie auto w Stuttgarcie".

Niemiecka marka jest niezwykle zadowolona z decyzji Igi. Jak stwierdza Wojciech Grzegorski dyrektor marki Porsche w Polsce: "Bardzo cieszymy się, że nasza mistrzyni dołącza do grona Przyjaciół Porsche. Iga Świątek idealnie wpisuje się też w jedną z najważniejszych globalnie grup docelowych marki, czyli Driven Females – ambitne kobiety, które spełniają się w swoich dziedzinach i osiągają sukces na przekór przeciwnościom".

Ogłoszeniu współpracy towarzyszyła sesja fotograficzna Igi Świątek z elektrycznym modelem Taycan. Nawiązuje ona do hasła "Dream in Full Colour", które jest motywem przewodnim jubileuszowych obchodów 75-lecia produkcji sportowych samochodów ze Stuttgartu-Zuffenhausen. W 1948 roku powstał pierwszy model Porsche, czyli legendarny już 356, który w dużej mierze bazował na Volkswagenie Garbusie.

Iga Świątek wygrała Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo

Urodzona w Warszawie 22-letnia sportsmenka przebojem wdarła się na tenisowe salony, wygrywając w 2020 roku wielkoszlemowy turniej French Open. Liderką kobiecego tenisa została w kwietniu 2022 roku. Już dwa miesiące później ponownie zwyciężyła na kortach Rolanda Garrosa. Po paru miesiącach triumfowała w nowojorskim Flushing Meadows, wygrywając kolejny turniej Wielkiego Szlema – US Open. Przed kilkunastoma dniami do kolekcji dołożyła następny puchar, broniąc tytułu w Paryżu. W przyszłym tygodniu Iga Świątek rozpocznie swój sezon gry na kortach trawiastych w niemieckim Bad Homburg Open.