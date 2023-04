Iga Świątek wygrała kolejne Porsche. To oszałamiająco szybki Taycan Turbo S Sport Turismo

To była powtórka finału z 2022 roku. Iga Świątek - rakieta numer 1 na świecie w rankingu WTA, w niedzielę 23 kwietnia na kortach ziemnych w Stuttgartcie podczas Porsche Tennis Grand Prix 2023 ponownie pokonała Arynę Sabalenkę 6:3, 6:4 (w 2022 roku Białorusinka przegrała 6:2, 6:2). Polka w nagrodę otrzymała efektowne Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo. Po wygranej, chwilę przed odbiorem zwycięskiej statuetki, za kierownicą samochodu odbyła symboliczną rundę honorową po korcie.

Tenisistka ma już jedno takie Porsche, ale w innej wersji. W ubiegłym roku wygrała model Taycan GTS Sport Turismo. Z tego powodu Iga Świątek nagrodę odda swojemu ojcu, o czym powiedziała w pomeczowej rozmowie z Canal+. "Kolor będzie wybierał tata, bo to auto będzie dla niego. On rozważa granatowy, ale ja mu mówię, że to trochę za nudny kolor i żeby zaszalał, bo może już nie mieć takiej okazji". Zanim samochód zostanie wyprodukowany, Tomasz Świątek będzie mógł skonfigurować auto według własnych preferencji.

Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo - cena i dane techniczne

Iga Świątek wygrała flagową wersję elektrycznego kombi. Cena takiego auta w polskich salonach rozpoczyna się od 858 000 zł. Oznacza to, że po dołożeniu szeregu opcji ostateczna kwota może przekroczyć 1 mln złotych. Auto jest w pełni elektryczne i ma napęd na cztery koła (każda oś ma swój silnik elektryczny). Moc 625 KM może zostać chwilowo zwiększona przy użyciu procedury startu (launch control) do 761 KM i 1050 Nm. W efekcie pojazd od 0 do 100 km/h potrafi przyspieszyć w 2,8 sekundy (0-200 km/h w 9,6 s). Auto ma dwie skrzynie biegów. Przy przedniej osi zainstalowana jest jednostopniowa przekładnia automatyczna, a przy tylnej osi przekładnia dwustopniowa. Prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 260 km/h.

Iga Świątek wygrała Porsche. To auto osiąga setkę w 3,7 sekundy

Umieszczona w podłodze pokaźna bateria ma pojemność 83,7 kWh netto (93,4 kWh brutto). Zasięg w cyklu mieszanym wynosi około 450 km. Baterię można ładować z mocą do 270 kW, co w praktyce oznacza, że korzystając z szybkiej stacji ładowania uzupełnienie energii na 100 km potrwa 5 minut. Producent podaje, że zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym WLTP wynosi 22,5 kWh/100 km.

Elektryczne kombi jest kierowane do osób oczekujących od samochodu połączenia najwyższych osiągów z codzienną praktycznością. Taycan Turbo S Sport Turismo jest luksusowo wyposażony i ma spory bagażnik. Pojemność kufra wynosi 405 litrów (1171 l po złożeniu kanapy), a schowek pod przednią maską zmieści 84 l. Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne czy tylna oś skrętna wpływają na wygodę jazdy podczas użytkowania. Z uwagi na fakt, że pojazd jest elektryczny, dźwięk wydawany przez będące w ruchu Porsche jest sztucznie emitowany przez system nagłośnienia. Więcej o elektrycznych samochodach piszemy na Gazeta.pl.