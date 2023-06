Tunel w Świnoujściu z opóźnieniem. Nie pojedziemy nim na początku wakacji

Zapewne już w sobotę 24 czerwca, w pierwszy dzień wakacji ruszy pierwszy turnus wakacyjny. Dlatego ostatnią podawaną datą otwarcia tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin, był piątek 23 czerwca, tak aby pierwsi turyści nie musieli czekać w gigantycznych korkach do promu.

Niestety, już wiadomo, że w pierwszy wakacyjny weekend turyści i mieszkańcy nadal będą musieli korzystać z przeprawy promowej. Co prawd otwarcie nadal planowane jest w wielką pompą i w akompaniamencie ministrów oraz innych członków rządu, ale jednak w późniejszym niż planowano terminie. Kiedy? Tego dokładnie jeszcze nie wiadomo – nie padły jeszcze żadne daty. Wiadomo jednak, że zakończono już testy, a aktualnie drogowcy oczekują na ostatnie decyzje zezwalające na użytkowanie. To może wskazywać, że przeprawę uda się otworzyć jeszcze w czerwcu.

Tunel pod rzeką Świną

Tunel łączący wyspy Wolin i Uznam to nie tylko długo wyczekiwana inwestycja, która uniezależni Świnoujście od przeprawy promowej, ale jest też elementem drogi ekspresowej S3 na trasie Szczecin-Świnoujście. Co więcej, najdłuższa podwodna przeprawa w Polsce stanowi także dopełnienie części europejskiej trasy E65.

Historia budowy tunelu w Świnoujściu sięga roku 2014. To wtedy miasto zleciło przygotowanie opracowanie koncepcji przeprawy. W roku 2017 jej projekt zyskał finansowanie ze środków unijnych, a w roku 2018 podpisała została umowa z wykonawcą. Kolejny etap nastąpił dokładnie 7 października 2020 roku. To wtedy maszyna TBM, która miała wydrążyć tunel, przypłynęła do Świnoujścia z Chin.

Przeprawa w Świnoujściu ma mieć średnicę wewnętrzną wynoszącą 12 m. Na przeprawę będzie składać się dwukierunkowa jezdnia i tunel ewakuacyjny. W "najgłębszym" punkcie tunel zejdzie do poziomu 38 m ppm i 10 metrów pod dno cieśniny. Warto wiedzieć też, że tunel pod Świną stanowi najdłuższą podwodną przeprawą w Polsce. Całkowita jego długość wraz z drogami dojazdowymi to 3,4 km, z czego wydrążone zostało dokładnie 1484 m, a stropowane jest 1780 m.