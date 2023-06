Szybciej dojedziemy nad morze. Drogowcy usprawniają ważny węzeł na S3 i A6

Generalna Dyrekcja Dróg krajowych i Autostrad poinformowała, że co prawda do piątku 23 czerwca na węźle drogowym Klucz mogą pojawić się utrudnienia, ale docelowo mają skończyć się w tym miejscu zatory, które powstają tu w wakacyjne weekendy. Drogowcy wprowadzają w tym miejscu zmiany organizacji ruchu.

Z autostrady A6 na drogę S3 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego będzie można zjechać z dwóch pasów ruchu. Analogiczne zmiany zostaną wprowadzone na kierunku Gorzów Wielkopolski - Świnoujście/Gdańsk. Zmiany mają obowiązywać podczas okresu wakacyjnego i pozwolić na zwiększenie płynności ruchu w czasie kumulacji ruchu w wakacyjne weekendy.

- poinformował szczeciński oddział GDDKiA.

Węzeł drogowy Klucz - widok w stronę Gdańska

To bardzo dobra wiadomość, bo węzeł drogowy w Klucz już niebawem będzie przechodził prawdziwe oblężenie. Jak podaje GDDKiA w okresie urlopowym ruch na trasach w kierunku morza znacząco wzrasta. Na drodze S3 pojazdów jest trzykrotnie więcej niż w innych miesiącach. To oczywiście kończy się powstawaniem zatorów, zwłaszcza w rejonie węzłów drogowych i miejscach o zmniejszonej przepustowości. Do takich sytuacji regularnie dochodzi właśnie na węźle drogowym Klucz pod Szczecinem, na którym droga ekspresowa S3 łączy się z autostradą A6.

Skręcimy również z prawego pasa ruchu

Aktualnie na węźle Klucz łącznice są dwu pasowe, natomiast pasy włączeń i wyłączeń jednopasowe. To rozwiązanie pozwala na płynność ruchu przy średnich natężeniach, ale przy wakacyjnych weekendowych kumulacjach ruchu rozwiązanie to jest zbyt mało wydolne. Na początku czerwca wprowadzono już pierwszą zmianę w organizacji ruchu – zwężając jezdnię autostrady A6 w kierunku Gdańska do jednego pasa ruchu. Teraz płynność ruchu ma poprawić umożliwienie zjazdu na łącznicę również z prawego pasa ruchu.

Przy nowym rozwiązaniu będziemy mieli na wysokości łącznicy pas wyłączenia, prawy pas umożliwiający zarówno zjazd na łącznicę, jak i pozostanie na dotychczasowym kierunku jazdy oraz lewy pas ruchu, którym tak jak do tej pory będzie można jechać na wprost. Drogowcy podkreślają jednak, że co prawda zmiany powinny upłynnić ruch, ale na pewno nie rozwiążą całkowicie problemów komunikacyjnych w tym miejscu.

Będą nowe węzły w okolicach Szczecina

Na szczęście za jakiś czas sytuacja może się stale poprawić. W ramach budowy nowego odcinka DK31 Radziszewo - Gryfino przewidziano nowy węzeł zintegrowany, a także poszerzenie jezdni A6/S3. Być może problem znaczącego ruchu na wspólnym przebiegu S3 i A6 w rejonie Szczecina rozwiąże także powstanie Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6. Ta inwestycja stworzy wokół Szczecina ring, co pozwoli na lepszy rozkład ruchu i odciąży obecny wspólny przebieg S3/A6. Duże znaczenie będzie miała sukcesywna budowa kolejnych odcinków drogi S11, która przejmie z S3 cześć ruchu, zwłaszcza wakacyjnego od strony Poznania i ze Śląska.