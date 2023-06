Znamy statystyki warszawskich fotoradarów. Gdzie kierowcy wpadają najczęściej?

Na terenie Warszawy znajduję się obecnie 30 czynnych fotoradarów, które od stycznia do końca maja 2023 roku zanotowały 59,5 tys. przekroczeń przepisów. Czy to dużo? Okazuje się, że operując wyłącznie na podstawie danych ze stołecznych fotoradarów, widać, że kierowcy zwolnili. W analogicznym okresie roku 2022, fotoradary i kamery zarejestrowały niemal dwukrotnie więcej przekroczeń prędkości – dokładnie 105,7 tys. przypadków.

Fotoradary 2023 – statystyki z całego kraju

Monika Niżnik, rzeczniczka prasowa GITD, w rozmowie z moto.pl przyznała, że w okresie od stycznia do maja 2023 r. urządzenia rejestrujące – fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości – zarejestrowały w całym kraju ok. 301,5 tys. przypadków przekroczenia prędkości – to o ponad 27 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, wówczas urządzenia zarejestrowały ponad 414 tys. przekroczeń prędkości.

Zobacz wideo

Mniej – o niemal 33 proc. – jest również przypadków przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym. W tym roku stwierdzono 1063 przypadki. Rekordzistów i tak jednak nie zabrakło. W tym roku (dane za okres styczeń – maj 2023 r.) GITD wyróżniło trzech niechlubnych rekordzistów, których ukarano mandatem w wysokości 2,5 tys. zł oraz 15 punktów karnych.

Rekordziści złapani przez fotoradary

Maj 2023 r. Łopiennik Górny — obszar zabudowany. Kierujący pojazdem marki LEXUS przekroczył prędkość o 97 km/h (147/50)?

Kwiecień 2023 r. Wojszyce — obszar zabudowany. Kierujący pojazdem marki SKODA przekroczył prędkość o 93 km/h (143/50)?

Styczeń 2023 r. Warszawa, ul. Trakt Brzeski — obszar zabudowany. Kierujący pojazdem marki HONDA przekroczył prędkość o 90 km/h (150/60)

Z kolei najbardziej "zapracowanym" Odcinkowym Pomiarem Prędkości okazał się ten zainstalowany na drodze ekspresowej S7 od Skomielna Biała do miejscowości Naprawa. Urządzenie zarejestrowało w tym roku (do maja 2023 r.) 8 777 przekroczeń prędkości.

Jak sytuacja wygląda w Warszawie?

Z danych opublikowanych przez serwis tvnwarszawa.pl wynika, że najwięcej przekroczeń prędkości (62 proc.) w ciągu pierwszych pięciu miesięcy dotyczy stosunkowo niewielkich prędkości (przekroczenie prędkości w progu pomiędzy 11 a 20 kilometrów na godzinę). Z kolei na drugim końcu znajdują się przekroczenia prędkości powyżej 70 kilometrów na godzinę. Te drugie stanowią zaledwie 0,19 procent wszystkich zarejestrowanych wykroczeń. W liczbach oznacza to 116 przypadków.

Z kolei miejscem, gdzie fotoradar robi zdjęcia najczęściej, jest skrzyżowanie przy ulicy Ostrobramskiej przy jezdni w kierunku Rembertowa. Co ciekawe to rekordzista nie tylko w skali Warszawy, ale także całego kraju. Urządzenie zarejestrowało od stycznia do maja 4827 przekroczeń prędkości. W zeszłym roku było ich w tym miejscu 4742. Na drugim miejscu znalazł się fotoradar na ul. Pileckiego 57 (3915 wykroczeń), a na trzecim urządzenie na al. Poniatowskiego nad Wałem Międzyszyńskim (3774 wykroczenia). Pierwszą piętkę zamykają fotoradary na ul. Pułkowej (3272 naruszenia) oraz na ul. Trakt Brzeski (2972 naruszenia).

Na drugim końcu zestawienia najbardziej aktywnych fotoradarów znalazły się urządzenia znajdujące się pod adresem: Zamieniecka-Ostrobramska w kierunku na Gocław (24 wykroczenia), ul. Sikorskiego w kierunku na Ursynów (46 naruszeń) oraz Fieldorfa-Ostrobramska w kierunku placu Szembeka (60 wykroczeń).