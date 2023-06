Pewien Niemiec znalazł za szybą swojego samochodu liścik, w którym sąsiad poprosił go o nieparkowanie swojego auta w tej okolicy. W tym przypadku nie chodziło jednak o zajęcie zarezerwowanego miejsca, czy wielkość pojazdu, ale o jego... wygląd. Autor wiadomości nie mógł już patrzeć na samochód sąsiada.

Wygląd auta i to czy się komuś podoba, zależy od gustu, czyli bardzo subiektywnego poczucia estetyki. Trudno zatem zbudować rzetelny ranking najbrzydszych aut. Mimo to takich prób było wiele. I choć modele zmieniały się tam jak w kalejdoskopie, to jednak wśród tych najbrzydszych zwykle przewija się kilka tych samych modeli.

W każdym razie jednym z takich aut zapewne jeździ mieszkaniec jednego z niemieckich miast, który pochwalił się liścikiem, jaki ostatnio znalazł za wycieraczką swojego samochodu. Wiadomość tam zamieszczona brzmiała następująco:

Drogi właścicielu tego pojazdu, proszę już nie parkować na Englertstrasse, bo nie mogę znieść widoku tak brzydkiego pojazdu (dostaję raka oka). Dziękuję.

Krótko i zwięźle, ale także uprzejmie. Najwyraźniej anonim jest estetą, który nie jest w stanie przymknąć oka na niezbyt udane projekty motoryzacyjne. Z drugiej strony właściciel samochodu miał na tyle dystansu do siebie i... swojego auta, że opisał całą sytuację w serwisie Reddit. Jak łatwo się domyślić wpis szybko stał się wiralem i rozprzestrzenił po internecie.

Najbardziej frapujące z całej historii było jednak to, że autor wpisu nie podał, o które niemieckie miasto chodzi, ale przede wszystkim nie zdradził, o jaki samochód chodzi. Jak łatwo się domyślić, internauci natychmiast rozpoczęli typowania. Dość szybko okazało się, że najwięcej głosów dostał... Fiat Multipla.

To sześcioosobowe auto od momentu debiutu krytykowane było za wygląd, choć nie brakuje, zwłaszcza ostatnimi czasy, rzeszy fanów tego modelu, których brzydota i oryginalność tego modelu w pewien sposób zauroczyła. Nadal są jednak tacy, którzy nie mogą wręcz patrzeć na szeroką i dość dziwaczną bryłę włoskiego minivana. „Fajnie, że nawet po 20 latach wszyscy nadal zgadzają się, że Multipla to najbrzydszy samochód" - skwitował głosowanie jeden z użytkowników serwisu Reddit.

Jednak włoski minivan nie jest jedynym podejrzanym. Dość często wskazywano także jeden z japońskich modeli – Daihatsu Charade. W tym przypadku chodziło o model produkowany w latach 2011-13, który także najczęściej jest mocnym kandydatem do najbrzydszego samochodu w historii motoryzacji. Niektórzy także tworzyli w swojej wyobraźnie najbrzydsze połączenia, które mogły być nie do zniesienia dla przechodniów. Kto by pomyślał, że wszystko zaczęło się od niewinnego liściku za wycieraczką...