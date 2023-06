Kierowcy w Stanach rozjeżdżają miliardy świerszczy. Odgłos jest obrzydliwy

Stany Zjednoczone opanowała plaga świerszczy. Mowa to gatunku Anabrus simplex, które w USA znane są pod nazwą świerszczy mormonów. Wzięła się ona od bezpośrednio od osadników, którzy w 1848 roku walczyli z podobną inwazją owadów pustoszących pola uprawne. Teraz po prawie dwustu latach amerykanie ponownie muszą zmagać się z robactwem. Także kierowcom dają się one we znaki. Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Plaga świerszczy w USA. Owady zalewają ulice

Owady wręcz zaścieliły nawierzchnie amerykańskich dróg. Rozjeżdżane świerszcze wydają dość nieprzyjemny, przypominający nieco pękający popcorn, odgłos. Co więcej, mieszkańcy narzekają też na wydzielany przez nie "rybi smród". Kierowcy z kolei skarżą się najbardziej na śliskie jezdnie. Są oni zmuszeni pokonywać pokryte warstwą rozjechanych owadów trasy ze stosunkowo niską prędkością. Resztki owadów przyklejają się także do karoserii i niszczą jej powłokę lakierniczą. Na poniższym materiale sami możecie zobaczyć, jak wyglądają teraz ulice stanów dotkniętych plagą.

Największe powody do niezadowolenia mają jednak rolnicy, którzy przez żarłoczne świerszcze tracą wiele milionów dolarów. Przykładem może być tutaj stan Utah. Jak donosi portal Farmer.pl, łącznie w 2001 i 2003 roku oprowadziły one do szkód o łącznej wartości 25 mln. dolarów. Na szczęście owady nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi. Nie przenoszą chorób, ani też nie gryzą. Władze proszą mieszkańców o cierpliwość i zachowanie spokoju.

Jak usunąć owady z karoserii?

Co prawda w Polsce nie mamy aż tak dużych problemów z owadami co amerykanie, jednak każdego zmotoryzowanego dotyka problem przylepiających się do lakieru robaków. Zwłaszcza po skończonej trasie przednie zderzaki są nimi zasłane. W kwestii ich usuwania nie ma szczególnej filozofii - tekie zabrudzenia należy odpowiednio odmoczyć, czy to używając dedykowanych do tego środków, czy też po prostu wody z szamponem do mycia karoserii. Następnie zabrudzony element wycieramy za pomocą miękkiej szmatki lub irchy. Ważne, by nie przykładać do tego szczególnej siły - łatwo wtedy zarysować powierzchnię lakieru.