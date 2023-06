Wypadek na rondzie w Czaplinku w zachodniopomorskim należy do tych z kategorii najbardziej absurdalnych. Patrząc na to, w jakim tempie zdjęcia z czerwoną breją na drodze obiegają internet, można już być pewnym, że truskawkowo-pomidorowa pulpa przejdzie do historii, podobnie jak rozlana czekolada na autostradzie A2 w 2018 roku.

Skąd na rondzie w Czaplinku wzięły się pomidory i truskawki?

O tym dość nietypowym wypadku poinformował Orskov Foods skąd pochodziła truskawkowo-pomidorowa pulpa. Firma wydała krótki komunikat, w którym poinformowała, że podczas transportu bio odpadów z fabryki, na rondzie w Czaplinku naczepa odczepiła się od pojazdu, a jej zawartość wylała się na rondo.

Szanowni Państwo, zaspokajając ciekawość: odbiorcy naszych BIO odpadów /po produkcji truskawki i pomidorów/ odpięło się zabezpieczenie od naczepy ciężarówki. W imieniu naszego odbiorcy uprzejmie przepraszamy za zaistniałą sytuację i nieprzyjemności z tym związane.

– poinformowała na swoim profilu firma.



Droga w Czaplinku został całkowici zablokowana przez śliską breję. Do usuwania pomidorowo-truskawkowego przecieru wysłano aż pięć zastępów straży pożarnej, a przez parę kolejnych godzin ruch w Czaplinku odbywał się wahadłowo.



Internauci, a także sami mieszkańcy Czaplinka dość ochoczo komentowali całe zajście z pulpą w tle. Oczywiście pojawiły się pomysły przemianowania nazwy słynnego już w całym kraju ronda. Najczęściej wysuwaną propozycją było rondo "truskawkowe" lub "Bolognese". Z kolei sami mieszkańcy żartowali, że w czwartek na rondzie brakowało już tylko makaronu. Ktoś słusznie też zauważył, że zmiana nazwy nie jest wcale takim absurdalnym pomysłem, bo miasto mogłoby sprytnie wykorzystać to niecodzienne zdarzenie do darmowej promocji miejscowości i samego regionu.