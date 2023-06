Linia 666 to teraz 669. Śmiechom nie ma końca, a autobus na Hel to wciąż żartowniś

Linia 666 na Hel jest sławna na cały świat

Już 24.06.2023 z Dębek, Krokowej, Karwi, Ostrowa, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa, Władysławowa, Chałup, Kuźnicy, Jastarni oraz Juraty do Helu zawiezie Was linia 669!

- czytamy na oficjalnym Facebooku PKS Gdynia. Zmiana numeru żadnego innego autobusu nie wywołałaby aż takiego poruszenia. Linia 666 była znana nie tylko w Polsce, ale jej sława wykraczała daleko poza granice kraju. Nie raz sam natknąłem się na niego np. na 9GAG-u albo Reddicie, gdzie zawsze wywoływała sporo śmiechu i zbierała kciuki w górę. Linia 666 stała się swego rodzaju atrakcją turystyczną. Więcej wakacyjnych ciekawostek znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Ignorowanie znaku STOP to najczęściej popełniany błąd na przejazdach kolejowych

Linia 666 - o co chodzi?

Skąd aż takie zamieszanie w przypadku zwykłej linii i rekordowa popularność akurat tych autobusów? Numer nie jest przypadkowy. Linia jedzie na Hel, a nasz Hel jest bardzo blisko wizualnie angielskiego słowa "hell", które oznacza piekło. Z kolei numer 666 to tzw. "liczba Bestii", a więc samego szatana. Jeśli do tej pory o tym nie wiedzieliście, to nagle zaczniecie dostrzegać trzy szóstki w wielu różnych miejscach. Ten symbol jest często wykorzystywany, najczęściej właśnie w sposób prześmiewczy.

Wszystko pięknie się dodaje, prawda? Szatańska linia 666 woziła ludzi do samego piekła. Ta zabawa symbolami i słowami nie każdemu się jednak podobała. Zwłaszcza środowiska katolickie wskazywały, że nie ma nic zabawnego w nawiązywaniu do szatana, a apele o zmianę numeru linii pojawiały się regularnie.

Czy za używanie nawigacji w telefonie można dostać aż 12 pkt karnych?

Linia 666 budziła dużo kontrowersji już od dawna

Wzywamy władze PKS Gdynia do przemyślenia swojej polityki i zmiany numeru linii na inny. Jeżeli tak się nie stanie, to prosimy o interwencję stosowne organy państwa polskiego. Linia autobusowa 666 kursująca na Hel, mówiąc krótko i dosadnie, godzi w chrześcijański porządek państwa polskiego i jego fundamenty, a stąd — w dobro nas wszystkich

- przypomnieli apel prawicowego serwisu fronda.pl z 2018 r. nasi koledzy z "Auto Świata". Czy to wpływ środowisk chrześcijańskich był decydujący dla zmiany numeru linii? Tego nikt oficjalnie nie podał, ale wcale nie musi tak być. Nowy numer też jest prześmiewczy i pewnie nie spodoba się ultrakonserwatystom. Odwrócenie jednej z szóstek raczej nie wydarzyło się przypadkowo.

Jadąc autem, strzelał z broni. Zrobił tak dwa razy. Policjantom udało się zatrzymać furiata

Linia 666 zamienia się w 669. Śmiechom nie ma końca

Linia 669 to znowu zabawa w liczby i ich ukryte znaczenie. 666 oznaczało Bestię. Teraz autobus puszcza oczko w innym, bardziej frywolnym kierunku. Liczba 69 to określenie jednej z pozycji seksualnych. Której? Wyjaśnienie na pewno znajdziecie w internecie, ale nie na Moto.pl. Ale jeśli przed zamieszaniem z autobusem na Hel nie słyszeliście również o 69, to także zaczniecie od teraz dostrzegać tę liczbę w wielu miejscach. Zwłaszcza internetowych nickach na wielu forach.

Może liczbowy humor PKS Gdynia nigdy nie był najwyższych lotów, ale trzeba przyznać, że działał. Linia 666 zasłynęła na cały świat. Czy 669 utrzyma tę popularność? Nasza redakcja Podróży poszperała w komentarzach pod wspomnianym postem na Facebooku i wielu czytelników nie kryje oburzenia. Czas pokaże, czy żart z 69 będzie równie udany, co z szatańską linią na Hel.

Była to reklama na cały świat. O linii 666 na Hel niejednokrotnie czytałem na zagranicznych stronach, czy grupach na Facebooku [...] W końcu ulegliście naciskom pewnej grupy trzymającej władzę w Polsce i zmieniliście numer. To strzał w kolano

Nie jestem nawet z waszego kraju, ale uwielbiałem obserwować, jak podekscytowani ludzie jeździli autobusem tylko po to, żeby zobaczyć, jak się nim jedzie [...] Nie chcę, aby historia tej linii umarła.

Autobus linii 666 kursujący do Helu. PKS Gdynia