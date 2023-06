Brak OC i PCC-3. Kolejne podwyżki kar dla kierowców. Zapominalscy będą płakać

Nowa pensja minimalna - nowe kary dla kierowców

Ciągłe informowanie o podwyżkach kar za OC nie jest wcale jakąś złośliwością mediów motoryzacyjnych albo próbą straszenie kierowców. Kary za brak OC są po prostu ściśle powiązane z pensją minimalną, a tą politycy ostatnio cały czas podnoszą. Mechanizm jest prosty - wyższa pensja minimalna to wyższe kary dla kierowców. W przypadku samochodów osobowych wynosi - 200 proc. minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku motocykli - 1/3 minimalnej pensji. Kiedy rządzący zdecydują się podnieść minimalną pensję, to automatycznie podwyższają się także kary za brak OC. Właśnie zapowiedziano kolejną podwyżkę. I to dwukrotną. Więcej porad dla kierowców znajdziesz na stronie głównej gazeta.pl.

REKLAMA

Pociąg zmiażdżył SUV-a. To dlatego policjanci sprawdzają kąt i sypią mandatami

Nowa pensja minimalna w 2024 r.:

od 1 stycznia 2024 r. - 4242 zł brutto

od 1 lipca 2024 r. - 4300 zł brutto

To oznacza, że kary za OC wzrosną dwukrotnie, a od wakacji przyszłego roku najwięksi spóźnialscy zapłacą nawet 8600 złotych kary! Mówimy tu oczywiście o kierowcach osobówek. Kara za brak OC zależy nie tylko od pensji minimalnej, ale też liczby dni, o które się spóźnimy. Tak będzie wyglądać przyszłoroczna rozpiska, o ile politycy nie będą już więcej zmieniać.

Nowe kary dla kierowców za brak OC 2024 r.:

Do trzech dni spóźnienia - 1697 zł od 1 stycznia i 1720 zł od 1 lipca 2024 r.

Od trzech do 14 dni spóźnienia - 4242 i 4300 zł

Więcej niż 14 dni spóźnienia - 8484 i 8600 zł

Zobacz wideo Zapytaliśmy mieszkańców Opola ile wypada dawać do koperty na wesele

Kiedy polisa OC NIE przedłuża się automatycznie?

Przy OC warto pamiętać, że kierowca może wpaść w pułapkę i być święcie przekonany, że jego polisa działa. W większości wypadków ubezpieczenie OC samochodu przedłuża się przecież automatycznie. Kiedy kierowca może mieć problem? Oto dwa popularne przypadki:

Najczęstsza sytuacja to zakup pojazdu . Wraz z samochodem otrzymujemy polisę OC poprzedniego właściciela. Kierowca ma dwie opcje. Po pierwsze, wypowiedzieć ją i od razu zawrzeć nową. Wtedy problemy nie będzie, bo nasza polisa będzie się przedłużać automatycznie. Co innego, jeśli zdecydujemy się skorzystać z poprzedniego ubezpieczenia. Do jego końca jest ważne i chroni nas w każdej sytuacji. Trzeba jednak pamiętać, że taka polisa nie przedłuży się automatycznie . Jeśli chcemy korzystać z OC poprzedniego właściciela, to zapamiętajmy, kiedy mija jej ważność . Po tej dacie musimy wykupić nowe ubezpieczenie, już na siebie.

. Wraz z samochodem otrzymujemy polisę OC poprzedniego właściciela. Kierowca ma dwie opcje. Po pierwsze, wypowiedzieć ją i od razu zawrzeć nową. Wtedy problemy nie będzie, bo nasza polisa będzie się przedłużać automatycznie. Co innego, jeśli zdecydujemy się skorzystać z poprzedniego ubezpieczenia. Do jego końca jest ważne i chroni nas w każdej sytuacji. Trzeba jednak pamiętać, że taka polisa nie przedłuży się automatycznie . Po tej dacie musimy wykupić nowe ubezpieczenie, już na siebie. Dokładnie tak samo wygląda sytuacja, kiedy otrzymamy pojazd w spadku lub darowiźnie. Z poprzedniego OC możemy korzystać do końca ważności. Później trzeba samodzielnie zakupić polisę. Nie przedłuży się automatycznie.

To dwa scenariusze, kiedy można zapomnieć o OC, a nawet kilka dni spóźnienia poskutkują dotkliwymi karami. Podkreślamy raz jeszcze. Jeśli skorzystacie z ubezpieczenia poprzedniego właściciela w przypadku zakupu auta lub otrzymania go w spadku lub darowiźnie, to polisa nie przedłuży się automatycznie.

Mandaty w Chorwacji. Kierowcy płacą nawet 12 tysięcy złotych [Lista]

Kara za niezłożenie deklaracji PCC-3 w 2024 r. Kolejna podwyżka

Zakup samochodu to typowa czynność cywilnoprawna. Powstaje więc obowiązek podatkowy. W celu wyliczenia daniny, należy wypełnić w urzędzie skarbowym należnym miejscu zamieszkania deklarację PCC-3. Na jej podstawie urzędnik wylicza wartość rynkową środka transportu i tym samym określa wysokość podatku. Podatek wynosi dokładnie 2 proc. powyższej kwoty. Nabywca ma 14 dni kalendarzowych na zgłoszenie się do urzędu skarbowego (lub wysłanie formularza drogą elektroniczną), złożenie deklaracji PCC-3 i opłacenie podatku.

Kara za brak złożenia deklaracji PCC-3 wynosi od 10 proc. wysokości płacy minimalnej aż do jej dwudziestokrotności. To oznacza że od 2024 r. kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi podwyżkami. Kara za niezłożenie PCC-3 w terminie będzie wynosić od 425 do nawet 84 840 złotych od stycznia i od 430 do 86 600 złotych od lipca 2024 r.