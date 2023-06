Mandaty w Chorwacji. Kierowcy płacą nawet 12 tysięcy złotych [Lista]

O zagranicznych mandatach opowiadamy również w serwisie Gazeta.pl.

Chorwacja jest popularnym kierunkiem wyjazdów wakacyjnych Polaków. Rocznie wyjeżdża do niej grubo ponad milion naszych rodaków. Zdecydowana większość z nich podróżuje własnym samochodem. A to sprawia, że przed wyjazdem warto przypomnieć sobie zasady ruchu drogowego i stonować niektóre zachowania. Szczególnie że część wykroczeń jest ścigana przez chorwackich funkcjonariuszy surowymi mandatami.

Mandaty za prędkość w Chorwacji

Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Także w Chorwacji. 2,5 tys. zł mandatu w Polsce to dużo? Chorwaccy policjanci mają jeszcze większe pole do popisu. W tym kraju mandaty bywają astronomiczne. I to dosłownie.

Przekroczenie prędkości do 10 km/h – 40 euro mandatu, czyli ok. 180 zł,

Przekroczenie prędkości o 11 do 20 km/h – 67 euro mandatu, czyli ok. 300 zł,

Przekroczenie prędkości o 21 do 30 km/h – 132 euro mandatu, czyli ok. 600 zł,

Przekroczenie prędkości o 31 do 50 km/h – od 400 do 930 euro mandatu, czyli od 1,8 do 4,2 tys. zł,

Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h – od 1,3 do 2,6 tys. euro mandatu, czyli od 6 do 12 tys. zł.

Tak, za przekroczenie dozwolonej przepisami i znakami drogowymi prędkości jazdy w Chorwacji można dostać nawet 12 tys. zł grzywny! A do tego brawurowa jazda może się skończyć np. karą pozbawienia wolności do lat 3. Tak zostanie sklasyfikowany czyn polegający np. na przekroczeniu prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym.

Mandat za jazdę pod wpływem alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu, gdy kierowca ma w wydychanym powietrzu od 0,5 do 1 promila – mandat wynosi od 600 do 1200 zł,

Jazda pod wpływem alkoholu, gdy kierowca ma w wydychanym powietrzu od 1 do 1,5 promila – mandat wynosi ok. 3000 zł,

Jazda pod wpływem alkoholu, gdy kierowca ma w wydychanym powietrzu więcej niż 1,5 promila – mandat wynosi ok. 9000 zł.

Warto w tym punkcie pamiętać o tym, że prowadzenie w sytuacji, w której we krwi kierowcy znajduje się co najmniej 1,50 g/kg oznacza brawurową jazdę. Ta jest zagrożona wyrokiem 3 lat więzienia. To samo dotyczy znalezienia we krwi kierującego środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Mandaty za inne wykroczenia i przestępstwa w Chorwacji

Oczywiście prędkość to nie jedyny powód do wykroczenia i groźby mandatu. A w przypadku pozostałych czynów, funkcjonariusze chorwaccy bywają równie nieprzejednani.

rozmowa przez telefon podczas jazdy bez słuchawek lub zestawu głośnomówiącego – mandat ok. 900 zł,

jazdę bez zapiętych pasów – mandat ok. 600 zł,

przewóz dziecka bez fotelika – mandat ok. 600 zł,

mandat za wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu – mandat od 420 do 1200 zł.

nieprawidłowe parkowanie pojazdu – mandat od 180 do 300 zł.

Zasady ruchu drogowego w Chorwacji

Pomijając mandaty, przed wyjazdem do Chorwacji warto sprawdzić obowiązywanie niektórych przepisów prawa o ruchu drogowym. Najważniejsze z nich wyliczamy w punktach.