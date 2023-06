Mercedes GLA po liftingu wyceniony w Polsce. Automatyczna skrzynia w standardzie

Poprawiony Mercedes GLA wyróżnia się od strony wizualnej. Nowa jest osłona chłodnicy i pokrywa silnika z dyskretnymi wybrzuszeniami. Przeprojektowany został przedni zderzak oraz odświeżona została sygnatura świetlna montowanych w standardzie przednich reflektorów LED oraz tylnych lamp LED. W opcjach pojawia się nowy odcień lakieru (niebieski spectral) oraz dodatkowe wzory obręczy kół. Podstawowa wersja wyjeżdża z salonu na 17-calowych obręczach. Na życzenie dostępne są obręcze o średnicy od 18 do 21 cali. Do wyboru jest także linia stylizacyjna Progresive lub AMG, a także pakiet Night. Więcej o nowych samochodach piszemy na Gazeta.pl.

W kabinie również pojawiają się zmiany. Paleta elementów ozdobnych wykończenia obejmuje m.in. szczotkowane aluminium, ciemne drewno eukaliptusowe czy drewno limonkowe o otwartych porach. Jedną z wizytówek zmodernizowanego wnętrza jest wolnostojący podwójny ekran, który obecnie standardowo obejmuje dwa 10,25-calowe wyświetlacze (zestaw wskaźników oraz system multimedialny). Kierownica została wymieniona i jest seryjnie obszyta skórą (w opcji podgrzewana). Nowością jest możliwość bezprzewodowego łączenia się ze smartfonami za pośrednictwem Apple CarPlay lub Android Auto.

Mercedes GLA - ceny w Polsce

GLA 180 (136 +14 KM): 190 000 zł

GLA 200 (163 +14 KM): 196 000 zł

GLA 220 4MATIC (190 +14 KM): 211 000 zł

GLA 250 4MATIC (224 +14 KM): 235 000 zł

GLA 180 d (116 KM): 198 000 zł

GLA 200 d (150 KM): 206 500 zł

GLA 200 d 4MATIC (150 KM): 216 000 zł

GLA 220 d 4MATIC (190 KM): 224 500 zł

GLA 250 e (163 +109 KM): 236 000 zł

AMG GLA 35 4MATIC (306 +14 KM): 283 000 zł

Bogate wyposażenie w standardzie

Nowy GLA standardowo otrzymuje komfortowe fotele pokryte tapicerką w 100-procentach wykonaną z materiałów z recyklingu, ze skóry syntetycznej ARTICO oraz tkaniny z trójwymiarowym tłoczeniem – w kolorze czarnym lub, opcjonalnie, w modnym odcieniu szarości szałwii. Inne warianty oferują wybór dodatkowych kolorów wnętrza, a także tapicerkę ze skóry ARTICO i mikrofibry MICROCUT lub skórzaną.

Podstawowa specyfikacja obejmuje m.in. najnowszą generację MBUX-a z nowo zaprojektowanymi grafikami, podgrzewane przednie siedzenia, system mocowania bagażu EASY-PACK, aluminiowe relingi dachowe, czujnik deszczu, klimatyzację automatyczną, system zapobiegający kolizjom, Asystenta świateł drogowych oraz system ochrony przed kradzieżą GUARD 360.

Lista opcji nowego GLA, oferowanych osobno lub w ramach pakietów, obejmuje m.in. dach panoramiczny, wyświetlacz head-up, reflektory MULTIBEAM LED, hak holowniczy, przesuwany drugi rząd siedzeń, rozszerzoną rzeczywistość dla systemu MBUX czy wysokiej klasy system nagłośnienia Burmester surround. Zaktualizowany pakiet wspomagający bezpieczeństwo jazdy wyróżnia wygodniejsze działanie Asystenta utrzymania pasa ruchu, współpracującego z Aktywnym asystentem układu kierowniczego.

Automatyczna skrzynia biegów w standardzie

Gama Mercedesa GLA obejmuje czterocylindrowe jednostki standardowo łączone z przekładnią automatyczną. Aby dodatkowo ograniczyć zużycie paliwa i emisję spalin, benzynowe jednostki zostały zelektryfikowane, włącznie z topową odmianą AMG GLA 35 4MATIC (306 +14 KM). Jako łagodne hybrydy korzystają one z 48-woltowej instalacji elektrycznej z rozrusznikoalternatorem z napędem pasowym, który na krótko zapewnia dodatkową moc 10 kW (14 KM), wspomagając ruszanie lub przyspieszanie. Rozrusznikoalternator zwiększa też komfort: umożliwia rekuperację energii oraz żeglowanie przy wyłączonym silniku spalinowym, a także pozwala na cichy rozruch.

Ponadto GLA występuje z czterocylindrowym silnikiem wysokoprężnym o pojemności 2.0 l. Jest on dostępny w trzech wersjach mocy - 116 KM, 150 KM i 190 KM. Do wyboru jest również wersja GLA 250 e z udoskonalonym hybrydowym napędem plug-in. Moc systemowa pozostała bez zmian, ale jednostka elektryczna została wzmocniona o 5 kW (7 KM), do 80 kW (109 KM). Ponadto zwiększono pojemność akumulatora trakcyjnego, co przekłada się na większy zasięg w trybie elektrycznym – 69 km (WLTP). Oprócz standardowej ładowarki 3,7 kW baterię można teraz opcjonalnie ładować prądem przemiennym z mocą do 11 kW oraz prądem stałym z mocą do 22 kW. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.