Mercedes stworzył specjalny, jubileuszowy egzemplarz Klasy G. To powrót do korzeni

Klasa G to jeden z najbardziej ikonicznych modeli, jakie kiedykolwiek wyjechały na nasze drogi. Skonstruowana z myślą o potrzebach wojska, Gelenda wkrótce podbiła serca klientów z całego świata. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych stała się symbolem sukcesu i wysokiego statusu majątkowego właściciela. Nie dziwi więc fakt, że po ponad 40 latach od rozpoczęcia produkcji pojazd ten nadal cieszy się dużą popularnością. Parę dni temu z linii montażowej w austriackim Grazie wyjechał jubileuszowy, 500-tysięczny egzemplarz. Więcej motoryzacyjnych ciekawostek znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Klasyka w nowoczesnym wydaniu

Jubileuszowa Gelenda nawiązuje swoim wyglądem do pierwszej generacji modelu. Jak przekazują projektanci, wzorowano się na pochodzącej z 1986 roku wersji 280 GE. Nadwozie pokryto lakierem z klasycznej gamy kolorystycznej w odcieniu "Agave Green", przy czym, tak jak u poprzednika, przedni segment, zderzaki, lusterka oraz nadkola pozostały kontrastowo czarne. Dodatkowymi smaczkami są klasyczne, pięcioramienne felgi, pomarańczowe kierunkowskazy czy też drabinka oraz bagażnik dachowy.

Także we wnętrzu da się poczuć ducha minionej epoki. Do pokrycia foteli oraz boczków drzwi wykorzystano kraciastą tapicerkę, znaną z pierwej generacji modelu. By dodatkowo podkreślić wyjątkowość egzemplarza, na charakterystycznym uchwycie na desce rozdzielczej przed pasażerem umieszczono wykończony w kolorze nadwozia napis "No. 500 000".

Pod maską jubileuszowego egzemplarza pracuje silnik V8 o pojemności czterech litrów, który rozwija moc 422 KM. W chwili wprowadzenia na rynek wiosną 1979 roku klienci nie mogli nawet śnić o takich osiągach. Wówczas dostępne były jedynie cztery silniki o mocy od 72 KM do 150 KM. Dobrze, że w tej kwestii projektanci nie postanowili cofnąć się do przeszłości.

A co do przyszłości Klasy G, w 2024 roku przejdzie ona lifting. Na rynku zadebiutuje także wersja elektryczna. Uspokajamy wszystkich fanów, którzy obawiają się designerskich eksperymentów na modłę modeli z rodziny EQ - Gelenda zachowa swój klasyczny wygląd. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.