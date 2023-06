Chorwacja przechodzi na e-winiety: jakie zmiany czekają kierowców

Ciekawostki nie tylko z polskich dróg znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

REKLAMA

Chorwacja jest jednym z popularniejszych kierunków wakacyjnego wypoczynku Polaków. I nie jest to wyłącznie wesoła teza przygotowana na potrzeby tego materiału. Potwierdzają ją twarde dane. Jak podaje Chorwacka Wspólnota Turystyczna, tylko między styczniem a wrześniem 2022 roku ten kraj odwiedziło ponad milion naszych rodaków. I spora część z nich, bo aż 70 proc., decyduje się na własny środek transportu, a więc auto.

Zobacz wideo To nie USA, to autostrada A4. Pościg za kierowcą, który ukradł alkohol. I nie tylko pił

Chorwacja przechodzi na e-winiety na autostradach

Z tego punktu widzenia niezwykle kluczowe są zmiany, które właśnie przygotowują Chorwaci. Te dotyczą autostrad, a właściwie to ich płatnych odcinków. Aktualnie opłaty na poszczególnych trasach są pobierane na bramkach. To się ma jednak zmienić. Kraj przestawia się bowiem na e-winiety. Powód? To pomysł na rozładowanie korków na bramkach. Przejazd trasami w wakacyjnym okresie szczytowym będzie zatem bardziej płynny, ale i po prostu szybszy.

Jedziesz do Chorwacji na urlop? Zapłacisz więcej za winiety

Jak ma działać system e-winiet w Chorwacji?

Brak bramek usprawni podróżowanie, ale stworzy też pułapkę na kierowców. Bo teraz będą oni mieli obowiązek:

wyposażenia pojazdu w urządzenie ENC do zdalnej płatności, co jest pozbawione sensu w przypadku jednorazowego wyjazdu.

opłacenia elektronicznej winiety w systemie internetowym.

Zmiana jest rewolucyjna. Niestety informacje na jej temat na razie są mocno limitowane. Wiadomo jedynie np., że wniesienie opłaty będzie identycznie jak w Polsce, kontrolowane przez system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Co ma zatem zrobić kierowca, który planuje wyjazd na wakacje własnym autem w roku 2023 właśnie do Chorwacji? Na razie powinien zachować spokój. Szczególnie że przejście na e-winiety w tym kraju nie stanie się faktem wcześniej, niż pod koniec 2024 roku. Tak mówią wstępne zapowiedzi. A to oznacza, że i te, i kolejne wakacje przebiegną bez zmian. Poza tym termin może jeszcze zostać odwleczony w czasie.

e-winiety w Chorwacji będą sfinansowane z tamtejszego KPO

Chorwaci dają sobie czas na przeprowadzenie modernizacji systemu pobierania opłat na autostradach. To raz. Dwa termin nie jest przypadkowy. Bo tak naprawdę do zunifikowania przepisów krajowych w zakresie opłat z przepisami unijnymi są wręcz zobowiązani. Jak podaje serwis Crolove.pl, o zmianie mówi dyrektywa UE o numerze 2022/362. Rząd Chorwacji uwzględnił ją w Narodowym Planie Odbudowy i Odporności. To taki odpowiednik polskiego KPO.

Podkreślamy to zatem jeszcze raz. Ani w wakacje roku 2023, ani wakacje roku 2024 system poboru opłat na autostradach w Chorwacji się nie zmieni. Kierowca musi zatrzymać się na bramce, a następnie wnieść płatność gotówką (w euro) lub kartą. Ile kosztuje przejazd chorwackimi autostradami? To zależy od rodzaju wybranej trasy. Pokonanie 20 km chorwackiej A-czwórki kosztuje 3,4 euro, podczas gdy pokonanie ponad 120 km chorwacką A-jedynką zostanie już wycenione na przeszło 102 euro.