W owczym pędzie przejeżdżali przez przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Gdzie się podział zdrowy rozsądek?

Zachowanie niektórych zmotoryzowanych woła o pomstę do nieba. Jak bardzo ograniczonym trzeba być kierowcą, by wjechać na przejazd kolejowy podczas wyświetlania przez sygnalizator czerwonego światła? Kierowcy uchwyceni na nagraniu opublikowanym na kanale "Bandyta z kamerką" najwidoczniej znają odpowiedź na to pytanie.

