Kupno samochodu. Czy trzeba zmieniać tablice rejestracyjne, jeśli są z innego miasta?

Dokładnie od 31 stycznia 2022 roku kierowcy w Polsce dostali od legislatorów prezent. To prezent za dokładnie 80 zł. Od tego dnia bowiem tablice rejestracyjne przestały być dopisywane do kierowcy. Teraz są przypisane do auta. To oznacza jedno. Podczas rejestracji nie trzeba ich zmieniać. A tak właściwie to nie zawsze. Bo są przypadki, w których możliwość ta została wyłączona.

Zamiast WI oznaczenie GD. I to w świetle prawa!

Aktualny stan prawny oznacza mniej więcej tyle, że gdy kierowca z Warszawy kupi używany samochód w Gdańsku, będzie mógł go przerejestrować w należnym miejscu zamieszkania referacie komunikacji oraz legalnie eksploatować z numerem rejestracyjnym zaczynającym się od liter GD. Czemu rządzący zdecydowali się na zmianę? Wyznaczniki lokalizacyjne i tak straciły znaczenie. Doprowadziła do tego duża ilość aut leasingowych. Te są rejestrowane w miejscu siedziby instytucji finansującej. Miejsce rejestracji zostało zatem oderwane od miejsca użytkowania pojazdu.

Kiedy można zostawić w aucie stare tablice rejestracyjne?

Oczywiście nie jest też tak, że tablice rejestracyjne można zostawiać w sposób nielimitowany. Przywilej nie dotyczy każdego z oznaczeń. Kiedy kierujący nie będzie miał takiej możliwości? Opcje są tak naprawdę trzy.

Po pierwsze dotyczy to wyłącznie polskich oznaczeń. Zagraniczne w przypadku pierwszej rejestracji auta w kraju są wyłączone.

Po drugie wtedy, gdy w pojeździe nie są zamontowane tablice rejestracyjne z aktualnym wzorem. Muszą mieć zatem białe tło i gwiazdki europejskie na niebieskim pasku. Czarne tablice rejestracyjne i takie z flagą Polski na niebieskim tle nie łapią się w tę możliwość.

Po trzecie dotyczy to tablic, które są w dobrym stanie i mają czytelny numer rejestracyjny. Nie mogą być np. pogięte czy uszkodzone.

Tablice obejrzy urzędnik. To on podejmie decyzję

Każdorazowo o możliwości pozostawienia tablic rejestracyjnych decyduje urzędnik w referacie komunikacji. Kierujący przed wizytą w urzędzie musi zatem zdemontować i umyć tablice. Następnie powinien zaznaczyć opcję pozostawienia numerów we wniosku oraz zabrać tablice ze sobą. Urzędnik je obejrzy i na podstawie własnej decyzji oceni czy te kwalifikują się do pozostawienia. Gdy decyzja będzie pozytywna, dokona homologacji oznaczeń i odda je kierującemu. Ten będzie mógł zamontować tablice w pojeździe.

Ciekawostka jest taka, że możliwość pozostawienia dotychczasowych tablic rejestracyjnych to szczególnie dobra informacja dla jednej grupy kierowców – osób, które kupiły auto z atrakcyjnym numerem indywidualnym. Mogą go zatrzymać za darmo! Tym samym one dostają prezent w postaci nie 80, a aż 1000 zł.